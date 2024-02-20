انت الأن تتابع خبر سدد ديونك فورًا .. شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض 1445 بدون تحويل الراتب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من المواطنين بحاجه إلى الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض 1445، إذ يعد أسرع تمويل يمكن الحصول عليه بشكل فوري دون شروط معقدة، حيث بموجب خطوات بسيطة يمكن تطبيقها اون لاين يتم التقديم للحصول على القرض الشخص وبشروط ميسرة للغاية، لذا نوضح شروط وخطوات أحد أهم وأسرع الحلول التمويلية التي لجأ إليها الكثيرون ونجح فس داد الدوين على الفور.

الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض 1445 أصبح من السهل الآن، بعد أن تم إتاحة بشكل إلكتروني، الخطوة التي ةفرت الكثير من الوقت والجهد على العملاء، وقد جاءت الخطوات المطلوبة لإتمام العملية بنجاح على النحو التالي:

في البداية يجب الذهاب مباشرةً إلى رابط موقع بنك الرياض الرسمي الإلكتروني.

من واجهة الموقع يتم الدخول إلى تبويب “اكتشف منتجاتنا”.

قم بالضغط فوق أيقونة التمويل الشخصي.

الآن يجب إدراج كافة المعلومات والبيانات المطلوبة داخب الأماكن المخصصة لها.

التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم اختيار القطع والوظيفة.

يجب إدراج راتب الفرد الثابت شهريًا على أن يكون بالريال السعودي.

لابد من ذكر كافة الرواتب والالتزامات المالية.

انقر فوق تبويب “احسب الأن”.

تظهر أمامك قيمة الفسط المتوقع وفقًا لما تم إدخاله من بيانات.

اضغط فوق أيقونة “التقدم بطلب”.

يتم انتقالك إلى صفحة إدخال البيانات الخاصة بطاقة الهوية الوطنية.

لابد من متابعة إدخال جميع البيانات ثم النقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

بعد ذلك يمكن التوجه إلى أحد فروع البنك لتقديم المستندات اللازمة لصرف التمويل.

شروط الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض 1445

إلى جانب التعرف على خطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض، لابد من معرفة الشروط اللازم توافرها للموافقة على صرف التمويل، وقد جاءت على النحو التالي: