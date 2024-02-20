انت الأن تتابع خبر "بدون مقدم أو رسوم إدارية" أقوى عروض يوم التأسيس على السيارات لهذا العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب يوم التأسيس السعودي تبدأ العروض والتخفيضات في المتاجر والمطاعم وكذلك معارض السيارات ومن خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم مجموعة متنوعة من السيارات يمكنك الحصول عليها بهامش ربح قليل وبدون مقدم بالإضافة إلى إمكانية التقسيط، حيث تعمل كافة توكيلات السيارات في المملكة العربية السعودية على جذب العملاء من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض والتخفيضات على جميع موديلات السيارات ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم أهم عروض يوم التأسيس على السيارات في السعودية.

عروض يوم التأسيس على السيارات

هناك عرض جبار على سيارة دزاير سوزوكي في يوم التأسيس السعودي بقسط شهري بنحو 800 ريال سعودي ومن غير مقدم وبفترة سداد طويلة تصل إلى 60 شهر هذا بالإضافة إلى ذلك تستطيع اختيار السيارة التي تتوافق مع امكانياتك وترغب في الحصول عليها، وعروض خاصة على سيارة جيتور Dashing 2024 comfort، بقسط شهري 1,468 ريال بدون مقدم ولا رسوم اداريه

كما يمكن الشراء من خلال كيا الجبر، عن طريق التقسيط أو الكاش، من خلال دفع قسط شهري فقط 1,468 ريال سعودي، وبدون دفع رسوم إدارية أو مبلغ دفعة أولى، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق المجانية لمدة 5 سنوات بالمجان، هذا بالإضافة إلى عروض أخري وتخفيضات على السيارات لكافة المواطنين في المملكة السعودية وبأقل راتب وبدون الحاجة إلى وجود الضامن ولكن لابد من توافر كافة الشروط والضوابط المعلن عنها.

شروط التقديم لطلب السيارات

أعلنت شركة عبد اللطيف جميل وهى أحد الشركات الرائدة في مجال السيارات في المملكة السعودية عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على سيارة خلال وقت قصير وجاءت الشروط على النحو التالي: