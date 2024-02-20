انت الأن تتابع خبر تعميم اجازة يوم التاسيس 1445 وفرض غرامة 5000 ريال لمن يقوم بهذا الأمر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صدر تعميم اجازة يوم التاسيس من قبل وزارة الموارد السعودية، وذلك للاحتفال بهذا اليوم الذي غير حياة السعودية تغييرًا كاملًا، لأنه تأسست فيه الدولة الأولى، وكان وقتها الإمام محمد هو حاكم السعودية، واتخذ من الدرعية عاصمة للدولة، وكان الدستور هو القرآن والسنة، ومنذ عام 2022 أصدر الملك سلمان قرار بأن يتم اعتماد هذا اليوم من الإجازات الرسمية مثل اليوم الوطني، وتم إعلان ذلك في خطاب وبالتالي ينتظر الجميع الآن تفاصيل أكثر عن هذا التعميم.

تعميم اجازة يوم التاسيس

حددت وزارة الموارد بأن هناك إجازة رسمية لكافة القطاعات العامة والخاصة بالدولة وأصدرت تعميم بذلك، وإليكم تفاصيل الإجازة حسب كل قطاع وهي كالآتي:

إجازة القطاعات العامة في يوم التأسيس

إجازة يوم التأسيس في القطاعات العامة تصادف الخميس الذي يوافق 22 فبراير 2024 وهجريًا يكون 12 شعبان 1445، وهذه الإجازة يحصل عليها الجميع طبقًا للمادة 24 في اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل المعتمد في السعودية، تلك المادة التي نصت بأن يعتمد يوم التأسيس إجازة في القطاعات العامة بشكل رسمي.

إجازة يوم التأسيس في القطاعات الخاصة

تبدأ إجازة يوم التأسيس للقطاعات الخاصة بداية من الخميس 22 فبراير 2024 الذي يوافق 12 شعبان 1445، وذلك طبقًا للقرار الصادر من الملك سلمان 27 يناير 2022، إذ أنه قرر أن يعتمد ذلك اليوم ويضاف للإجازات الرسمية بالدولة، وإن كان هناك عمل لبعض الأفراد خلال هذا اليوم في القطاعات الخاصة فإنه يندرج تحت ساعات العمل الإضافية التي لابد أن يحصل فيها العامل على أجر إضافي، لأنه إن لم يتم الالتزام بهذه الإجازة وإعطائها للعاملين فإن الشخص المسؤول عن العمل يدفع غرامة 5000 ريال تتعدى تلك الغرامة مع تعدد العمال بالمنشأة.

عبارات طويلة عن يوم التأسيس

توجد الكثير من العبارات الطويلة الخاصة بيوم التأسيس السعودي بإمكان الأشخاص استخدامها للاحتفال به، وإليكم هذه العبارات وهي كالآتي: