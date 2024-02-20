انت الأن تتابع خبر كم نصيب الزوجة من راتب زوجها المتوفي في السعودية؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حينما يتوفى الأشخاص يكون جميع الأشياء التي تركها من حق الورثة التابعين له الشرعيين، ولذا أهم سؤال هو كم نصيب الزوجة من راتب زوجها المتوفي في السعودية؟ إذ أنها تعد من بين التساؤلات التي زادت بشكل ملحوظ وهناك حالات متعددة للزوجة التي يتوفى عنها زوجها، سواء إن كانت هي الوارث الوحيد أو له زوجات أخرى وكل تقسيمة تختلف عن الأخرى.

كم نصيب الزوجة من راتب زوجها المتوفي في السعودية؟

عندما يتوفى المواطن فإن جميع الأشياء التي تركها تذهب إلى الورثة ومنهم الزوجة، ولذا يتساءلوا عن نصيب الزوجة في السعودية، إذ أن هناك حالات متعددة لوراثة الزوجة وهي كالآتي:

أولًا في حال كان المتوفى عنها الزوج وهي الوارث الوحيد تأخذ نصف راتب زوجها المتوفى.

أما إن كان معها زوجة فإنهم يرثون هذا الراتب ويوزع عليهم بشكل متساوي، فإن كانوا ثلاثة أو حتى أكثر يأخذوا ثلاثة أرباع الراتب.

السيدة المتوفى عنها الزوج فإنها تحصل على أغلب الراتب أي ثلاثة أرباع أما إن كان له أخوة وهم قاصرين أو لديها أبناء فإن نصيبها يكون السدس.

أما المتوفى عنها الزوجة وله أب أو أم لا يزالون على قيد الحياة فإنها تحصل على ثلث الراتب.

تأخذ السيدة كل راتب التقاعد إن لم يكن هناك أي وريث غيرها وتقدم الإثباتات التي توضح حاجتها لهذا الراتب.

نصيب الزوجة المتوفى زوجها بالإسلام

الزوجة ترث زوجها المتوفى ويكون لأبويه وأولاد وأخواته نصيب بالميراث، ولكن تختلف نسبة التوزيع فيما بينهم، إذ أن السيدة التي توفى عنها الزوج تأخذ ربع الميراث الذي تركه زوجها، وذلك في حال لم يكن لديها أولاد يشاركونها في الإرث، أما إن كان لها أولاد وهم يرثون فإن نصيبها يكون الثمن من هذه التركة.

أسباب توقف راتب التقاعد

توجد أسباب يتوقف لها راتب التقاعد عن الورثة كانت محط تساؤل بالنسبة للجميع، وإليكم الأسباب وهي كالآتي: