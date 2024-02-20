انت الأن تتابع خبر كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 76 وطريقة التظلم: خدمة المستفيدين توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثيرٌ من طالبي الدعم المالي من برنامج حساب المواطن يواجهون تحديات في معرفة نتائج الأهلية للدورة الـ76، ويتساءل العديد عن كيفية استعلام عن الأهلية وجدول صرف الدعم المالي لشهر مارس، حيث أن هناك زيادة تم إدخالها على الرواتب المتعلقة بهذا الدعم، بناء على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيستمر هذا حتى نهاية عام 2024.

سيتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعة 76، التي تشمل دعم شهر مارس القادم، خلال الأيام القادمة، سيتم نشر إشعار فور ظهور النتائج على الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على منصة إكس، للاطلاع على النتائج، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقال إلى قسم “استعلام نتائج الأهلية”.

قم بتسجيل الي حسابك الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

إدخال الرمز السري وكلمة التحقق المرئي.

التحقق من عدم كونك روبوت.

بعدها مباشرة سوف تعرف ما إذا كنت مستحقا للدعم أم لا.

الاعتراض على أهلية حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يشرح بوضوح إجراءات تقديم الاعتراض في حال ظهور حالة “غير مؤهل” للمتقدم، حيث يمكنه تقديم الاعتراض خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما، ولتقديم الاعتراض، يمكن اتباع الخطوات التالية: