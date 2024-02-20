انت الأن تتابع خبر متى دوام البنوك في رمضان بالسعودية 1445.. الجهات المسؤولة تُوضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد قيام خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرار ملكي بضرورة قيام الجهات الحكومية بتعديل عدد الإجازات الرسمية والعطل الخاصة بعيد الفطر وعيد المبارك وجعلها تتراوح من 4 إلى 5 أيام كل عام قامت بالفعل الكثير من الجهات بتحديد مواعيدها من ضمنها البنك المركزي والذي أعلن مؤخرًا عن دوام البنوك في رمضان بالسعودية وتاريخ بداية ونهاية إجازة عيد الفطر.

متى دوام البنوك في رمضان

قام البنك المركزي السعودي بالإعلان عن موعد الدوام في شهر رمضان الكريم وأكد على أنه يختلف عن موعد الدوام قبله وهذا لأنه يتم تخفيض وتقليل عدد ساعات العمل، وبناءً على هذا فإن البنوك المتعاملة مع الجمهور سوف تبدأ عملها خلال رمضان من 10:00 صباحًا إلى 4:00 عصرًا وبذلك تعمل لمدة 6 ساعات فقط بدلاً من 8، بجانب ذلك وضح أوقات العمل في مراكز التحويل وشركات المدفوعات وهو من 9.30 صباحًا إلى 5:30 مساءً.

إجازة عيد الفطر 2024 للبنوك

لقد أكد البنك المركزي السعودي مؤخرًا عن موعد الدوام خلال شهر رمضان الفضيل سواء في الفروع أو مراكز التحويل وشركات المدفوعات بالإضافة إلى تحديد موعد إجازة عيد الفطر المبارك وهي كالآتي:

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ميلاديًا والمصادف هجريًا 25 من رمضان

يتم استئناف الأعمال في الأحد الموافق 14 أبريل 2024 ميلاديًا الموافق هجريًا 5 شوال

إجازة عيد الأضحى 2024 للبنوك

من ضمن التفاصيل التي أعلنها البنك المركزي السعودي هو موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لكل الفروع وه كالآتي: