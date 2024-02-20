انت الأن تتابع خبر حقيقة ايقاف الدراسة في رمضان للمدارس 1445.. تعرف على التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبذل وزارة التعليم السعودية قصارى جهدها من أجل توفير كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالعام الدراسي الحالي للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور كما تزايدت تلك المجهودات مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، حيث وضحت حقيقة ايقاف الدراسة في رمضان للمدارس والجامعات بالإضافة إلى ذكر موعد إجازة عيد الفطر لكافة المراحل التعليمية.

ايقاف الدراسة في رمضان للمدارس

لم تقوم وزارة التعليم السعودية بالإعلان رسميًا عن إيقاف الدراسة في شهر رمضان الفضيل لطلاب المدارس بالمراحل الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية وحينما ستقوم بذلك ستعلن الخبر عبر منصتها الرسمية على وسائل التواصل المختلفة، وبناءً على هذا فإن كل الأنباء التي ترددت على مسامع الكثير من المواطنين سواء كانوا أولياء أمور أو طلاب ما هي إلا أخبار لا صحة لها.

إيقاف الدراسة الحضورية للجامعات

أعلنت جامعة الأمير سلطان عن أن شهر رمضان الفضيل سوف يحصل عليه الطلاب في مختلف الكليات إجازة رسمية، كما سيتم تعليق الدراسة بها حتى موعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وبناءً على هذا الإعلان فإن مدة الإجازة سوف تكون 36 يوم متتاليين تبدأ من بداية شهر رمضان وتنتهي مع نهاية العطلة الخاصة بالعيد.

اجازة عيد الفطر للطلاب في السعودية