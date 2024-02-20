استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز 1445 visa.mofa.gov.sa عبر منصة التأشيرات الرسمية 2024

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رياض - احمد صلاح - مع اقتراب شهر رمضان المبارك يرغب الكثير من أبناء المملكة والمقيمين فيها في التقديم على عمرة رمضان حيث وفرت وزارة الحج والعمرة خدمة استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز، وذلك بواسطة المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة، والجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن التأشيرة مجاناً إلى جانب التحقق من ظهور التأشيرة، وسوف نوافيكم بخطوات الاستعلام من خلال السطور المقبلة.

استعلام عن تأشيرة عمرة برقم الجواز

تحظى عمرة رمضان بأهمية بالغة من قبل المسلمين الراغبين في أداء مناسك العمرة نظراً لمكانتها الدينية في ذلك الوقت حيث توفر منصة التأشيرات الإلكترونية الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة، حيث يمكن الاستعلام بشكل مجاني عن تأشيرة العمرة بواسطة منصة التأشيرات مع إدراج بيانات التأشيرة ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات الوارد ذكرها على النحو التالي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المتعلق بمنصة التأشيرات هنا.

اختيار نوع الطلب الذي يرغب المتقدم للعمرة الاستعلام عن “رقم الطلب”.

إدراج رقم الطلب الخاص بك.

إدراج رقم جواز السفر المتعلق بالطلب.

إدراج رمز الصورة مع النقر على أيقونة استعلام.

سوف تظهر حالة التأشيرة.

خطوات حجز تأشيرة العمرة

تقدم وزارة الحج والعمره السعودية للراغبين في أداء مناسك العمرة أو الحج العديد من الطرق للحصول على تأشيرة العمرة حيث يمكن الاستعلام بواسطة منصة أبشر الإلكترونية كما يمكن حفظ طلب التأشيرة بواسطة المنصة أيضاً وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

زيارة رابط منصة أبشر الإلكترونية هنا.

تسجيل رقم الهوية للدخول إلى المنصة.

التوجه إلى واجهة الخدمات الإلكترونية.

اختيار أيقونة خدمات التأشيرة.

النقر على خيار تأشيرة الخروج والعودة.

تدوين البيانات الشخصية اللازمة والمطلوبة من المتقدم.

تحديد طريقة سداد رسوم التأشيرة.

عقب الانتهاء سوف تجد التأشيرة على هاتفك.

شروط الحصول على تأشيرة العمرة

قبل القدوم على خطوة إصدار التأشيرة ينبغي التحقق من التزام المتقدم بشروط العمرة المذكورة من قبل وزارة الحج والعمرة، وسوف نوافيكم بالشروط الخاصة للحصول على تأشيرة العمرة على النحو التالي: