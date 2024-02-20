نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل مسابقة طائر السعيدة رمضان 1445 عبر الموقع الرسمي للبرنامج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم البدء في تسجيل مسابقة "طائر السعيدة"، وهي واحدة من أشهر المسابقات في اليمن التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر كل عام قبل دخول شهر رمضان المبارك.

تتضمن المسابقة طرح عدة أسئلة في حلقات تُبث مباشرة خلال شهر رمضان، يُطلب من الجمهور الإجابة عليها وإرسال الإجابات الصحيحة عبر الرابط الذي تُعلن إدارة البرنامج عنه. يُقدم البرنامج من قبل الإعلامية مايا العبسي، وهي واحدة من أشهر الوجوه الإعلامية المميزة على مستوى الوطن العربي.

تميزت فكرة البرنامج بجولات المذيعة في الشوارع، حيث تطرح أسئلة على الجمهور، ويحصل من يقدم إجابة صحيحة على جوائز متنوعة. يتم بث البرنامج على قناة السعيدة، ويتضمن سؤالًا للمشاهدين يمكن الإجابة عليه من خلال الاشتراك والتقديم عبر الرابط الإلكتروني. حققت المسابقة شعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي.

مسابقة طائر السعيدة

للمشاركة في مسابقة "طائر السعيدة":

1. زيارة بوابة طائر السعيدة.

2. إدخال اسم المتسابق الرباعي.

3. إدخال رقم الجوال.

4. تحديد المحافظة التي يعيش فيها المتسابق.

5. النقر على "اشتراك".

6. يُعتبر التسجيل في البرنامج اشتراكًا مبدئيًا يمكن للمتسابق من المشاركة في الإجابة على السؤال المُطروح في الحلقة.

7. عند الإجابة، يُدرج المتسابق في السحب على الفوز، ويتم اختيار الفائز برقم الجوال بشكل شفاف.

8. تكون الجوائز التي يحصل عليها المتسابقين متنوعة ومختلفة.