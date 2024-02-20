سلم رواتب الموظفين العام في السعودية 2024 بالإضافة إلى البدلات

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رياض - احمد صلاح - سلم رواتب الموظفين العام في السعودية، من اهم الأخبار التي يتم البحث عنها كثيرا من قبل الكثيرين بالمملكة العربية السعودية، وكانت في الأيام الماضية قد انتشرت بعد الأخبار عن وجود زيادة خاصة لكل العاملين فى القطاعات المختلفة سواء قطاع عام او خاص، بعدها بدا الكثير من التساؤلات من الموظفين عن حقيقة زيادة الرواتب في السعوديةـ وبدأ البحث عن سلم رواتب الموظفين الجديد من اجل معرفة هل هناك زيادة أم لا، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على التفاصيل.

سلم رواتب الموظفين العام في السعودية

من المعروف ان سلم رواتب الموظفين العام في السعودية يختلف من شخص إلى اخر، وتختلف من حيث الدرجة والمسمى الوظيفي وغيرها حيث تبدأ من المرتبة الأولي وحتى المرتبة الخامسة عشر، وبعد الزيادة التي أعلنتها وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بدأت عمليات البحث تزداد عن جدول رواتب الموظفين بالمملكة.

رواتب الموظفين في السعودية

الحد الأدنى للرواتب في المملكة العربية السعودية هو 4700 ريال بينما الحد الأقصى للرواتب في المملكة العربية السعودية هو 18,000 ريال سعودي.

تقدم المملكة للموظفين العاملين في الدرجة الثانية من المرتبة ال 14 راتب بقدر 5600 ريال سعودي.

أما عن الرواتب الخاصة بالدرجة الثالثة من المرتبة ال 14 يقدر ب 6415 ريال سعودي.

أما عن الدرجة السادسة سيكون قيمة الراتب فيها 10,000 ريال سعودي.

بينما قيمة الراتب المقدر للدرجة السابعة هو 11,800 ريال.

وقيمة الراتب المقدر للدرجة التاسعة هو 15,385 ريال سعودي

البدلات والزيادات الخاصة بالمرتبة 14

البدل الخاص بالعاملين في الدرجة الأولى وصل إلى 500 ريال سعودي.

والبدل الخاص بالدرجة الخامسة وصل إلى 500 ريال سعودي.

والبدل الخاص بالدرجة السابعة وصل إلى 700 ريال سعودي.

والبدل الخاص بالدرجة التاسعة وصلت قيمته إلى 700 ريال سعودي.

والبدل الخاص بالدرجة الثانية وصلت قيمته أيضاً إلى 500 ريال.

نسبة زيادة الموظفين في المملكة