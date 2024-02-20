نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في وظائف الحرس الملكي السعودي 1445 رتبة جندي …والشروط اللازمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان الحرس الملكي عن تخصيص رابط إلكتروني للتقديم في وظائفه للعام 1445، والتي تشمل فرصًا لحملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها لشغل وظيفة جندي أمن وحماية، يعتبر هذا إعلانًا مهمًا يفتح الباب أمام الشباب الطموح للانضمام إلى صفوف الحرس الملكي السعودي.

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1445

قد أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن بدء قبول الطلبات لشغل عدة وظائف عسكرية برتبة جندي، وذلك لحملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يمكن للراغبين في التقديم البدء في استيفاف طلباتهم ابتداءً من 8 شعبان 1445 الموافق 18 فبراير 2024، وحتى 12 شعبان 1445 الموافق 22 فبراير 2024.

يلزم التسجيل عبر الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الرسمي لرئاسة الحرس الملكي بالسعودية على الإنترنت.

2. انقر على أيقونة "تسجيل الدخول".

3. قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

4. انقر على "موافق" على الشروط والأحكام.

5. انقر على "أتعهد بحصة البيانات المدخلة".

6. انقر على "إرسال الطلب" واحتفظ برقم الطلب لتقديمه مع الأوراق المطلوبة.

شروط التسجيل في وظائف الحرس الملكي 1445

ليكون المتقدم للوظائف العسكرية في الحرس الملكي، يجب عليه توفر الشروط التالية:

1. الجنسية السعودية.

2. حسن السير والسلوك.

3. حصول المتقدم على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

4. في حالة حصول المتقدم على الثانوية العامة خارج المملكة، يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية.

5. سن المتقدم يجب ألا يقل عن 23 عامًا.

6. طول المتقدم يجب أن يكون 175 سم ومناسبًا وزنه.

7. عدم وجود مرض مزمن يعيقه عن أداء مهامه الوظيفية.