نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير ممدوح بن سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود،عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وجاء نص بيان الديوان الملكي كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله الأمير/ ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه غدٍ الأربعاء الموافق 11/ 8/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.