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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير ممدوح بن سعود

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود،عن عمر ناهز الـ70 عامًا.

وجاء نص بيان الديوان الملكي كالتالي:

انتقل إلى رحمة الله الأمير/ ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه غدٍ الأربعاء الموافق 11/ 8/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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