أحمد جودة - القاهرة - انضم إلى نخبة الحرس الملكي السعودي..رابط التقديم في وظائف رتبة جندي 1445 وشروطها

بعدما أعلن الحرس الملكي عن تخصيص رابط الكتروني للتتقديم في وظائف الحرس الملكي السعودي 1445، للرجال حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها للعمل بوظيفة جندي أمن وحماية، في عدد من مدن المملكة كما أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف الجديدة، والتي تعد فرصة كبيرة للشباب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويًا على رابط التقديم والشروط المطلوبة

رابط تقديم وظائف الحرس الملكي 1445



حيث أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول لشغل عدد من الوظائف العسكرية “رتبة جندي” لحاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسوف يتم تلقى طلبات التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 8 شعبان 1445، والموافق 18 فبراير 2024 حتى الموافق 12 شعبان 1445 والموافق 22 فبراير 2024،وإليكم خطوات التسجيل

زيارة الموقع الرسمي لرئاسة الحرس الملكي بالسعودية على الإنترنت.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على “موافق” على الشروط والأحكام.

واضغط على “اتعهد بحصة البيانات المدخلة”.

ثم اضغط على “ارسال الطلب” سوف يظهر أمامك رقم الطلب يرجى الإحتفاظ به لتقديمه مع الأوراق المطلوبة.





شروط التسجيل في وظائف الحرس الملكي 1445



يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

في حال إذا كان المتقدم حاصل على الثانوية العامة خارج المملكة، يجب معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم السعودية.

كما يجب ألا يقل سن المتقدم عن 23 عام.

أن يكون طول المتقدم 175 وأن يكون متناسب من وزنه.

وأخيرًا ألا يكون المتقدم لديه مرض مزمن يمنعه عن أداء مهامه الوظيفية.