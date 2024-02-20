نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة توقع مذكرة تفاهم مع مصر في مجال التطوير العقاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف سعودي - مصري ممثلًا في شركات (الوبكو العليان الصناعية، وأوكتا إنترناشونال، وسيتي إيدج المصرية)، في القاهرة، حول الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة التي سيقوم التحالف بتنفيذها.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر اللواء مهندس مختار عبداللطيف، والملحق التجاري بالسفارة أنور بن عايض بن حصوصه.

ووقّع مذكرة التفاهم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع اللواء عبدالرحمن عبدالعظيم، فيما وقّع عن التحالف السعودي – المصري كلًا من رئيس مجلس إدارة شركة صناعات منتجات الألومنيوم "الوبكو العليان الصناعية " السعودية الدكتور عبداللطيف المبارك، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للاستثمار خالد معتوق، والرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" المصرية محمد الدهان.

وأكد السفير نقلي في كلمته عقب التوقيع على مذكرة التفاهم، ترحيب المملكة ودعمها لكل ما يدعم سُبل التعاون القائم بين البلدين، وفتح آفاق الاستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر، عن تقديره لهذا التعاون مع التحالف السعودي المصري، مؤكدًا الحرص على تعزيزه في العديد من المشروعات الاستثمارية التي تدعم توطيد التعاون بين البلدين وخلق فرص عمل واستثمارات كبرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المملكة هي إحدى الدول العربية المؤسسة للهيئة عام 1975م.

وأوضح أن المذكرة تهدف إلى المشاركة في الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة، التي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة، بما يعادل مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة.