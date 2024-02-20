انت الأن تتابع خبر شروط وطريقة التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية 1445 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من المنتجات التمولية، ومن بين تلك المنتجات هو إمكانية التقديم على قرض العمل الحر 1445، حيث يسعى الكثير من الأفراد العاطلين عن العمل من الرجال والنساء إلى رفع مستوى معيشتهم من خلال الحصول على فرص عمل جديدة، حيث يتمكن الأشخاص ممن لديهم مهارات وكذلك أصحاب المهن من ممارسة العمل الحر لحسابهم الشخصي، وذلك من خلال منتج الأعمال الحرة الذي يوفره بنك التنمية، ولكي يتم التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية 1445، فلا بد من توافر مجموعة من الشروط، وسنتعرف بالتفصيل في هذا المقال على تلك الشروط وتفاصيل أكثر فتابعوا معنا.

يتمكن المواطنون الراغبون في إنشاء مشروعات حرة خاصة بهم من خلال التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية 1445 بشكل إلكتروني، ولكي يتم قبول طلب التقديم لا بد من توافر الشروط التالية:

تشترط الجنسية السعودية في المتقدمين.

لا بد أن يمتلك المتقدم للمهارات الملائمة للعمل.

يجب عدم تسجيل أي ديون سابقة على المتقدم لبنك التنمية الاجتماعية.

يشترط أن تمر سنة كاملة على آخر تاريخ سداد لبنك التنمية.

الحد الأدنى لعمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عام، كما أن الحد الأقصى لعمر المتقدمين يجب ألا يتجاوز الـ 60 عام.

عدم تجاوز دخل المتقدم الشهري لـ 14 ألف ريال سعودي.

يشترط وجود كفيل أو ضامن عند التقديم على بنك العمل الحر من بنك التنمية 1445.

لا بد من تجاوز فحص البنك الائتماني.

لا بد ان يحدد المتقدم لتمويل النشاط التجاري وأن يقدم ما يثبت ذلك.

طريقة التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية 1445

يتمكن المواطنون من التقديم على القرض من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الذهاب إلى النفاذ الوطني الموحد .

. أدخل بيانات الدخول الخاصة بمنصة أبشر الإلكترونية، كاسم المستخدم وكلمة المرور وكذلك رمز التحقق.

اختر منتجات تمويل العمل الحر.

ادخل على نموذج التمويل، اطلع على الشروط والأحكام ووافق عليها.

املأ كافة البيانات التي تطلب منك، وأرفق الأوراق المطلوبة.

سيتم التحقق من الأوراق والمستندات من خلال الربط بين العمل الحر العمل الحر وبنك التنمية الاجتماعية.

العمل الحر وبنك التنمية الاجتماعية. ويتم التحقق من كافة البيانات المدخلة من خلال الربط بين الجهات الحكومية.

وافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط على التعهد بأن البيانات المدخلة صحيحة.

قم بتقديم الطلب بعد مراجعة البيانات جيداً.

سيتم معالجة الطلب ودراستهن وفي حال تمت الموافقة على الطلب، يتم إصدار شهادة العمل.

مميزات قرض العمل الحر من بنك التنمية 1445

ينفرد بنك التنمية الاجتماعية بتقديم العديد من المميزات لعملائه، ومن بين تلك المميزات التالي: