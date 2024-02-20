انت الأن تتابع خبر خطوات حجز تذاكر فعاليات يوم التأسيس 2024/1445 أسعارها وأهم الفعاليات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حجز تذاكر فعاليات يوم التأسيس من أهم المناسبات الوطنية التي يحتفل بها جميع الشعب السعودي، حيث يعد يوم التأسيس من الأيام التاريخية التي يفتخر به كل مواطن سعودي وذلك اليوم التي تأسست فيه الدولة السعودية في عهد الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139 ھ في شهر فبراير وذلك الموافق عام 1727 م، وقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في 27 يناير 2022 م قرارا ملكيا بتخصيص يوم 22 فبراير من كل شهر ميلادي إجارة رسمية لجميع العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والطلاب وذلك للاحتفال باليوم الوطني السعودي بترسيخ جذور الدولة السعودية في أذهان الجميع.

فعاليات يوم التأسيس

بدأت وزاوة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالاستعداد بالاحتفال بيوم التأسيس السعودي لعام 2024 م في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ونشر الشعار في أرجاء المملكة، وأهم فعاليات يوم التأسيس هي:

سيبدأ فاعليات يوم التأسيس بمسيرة البداية في مكة وستقام فيها مجموعة من العروض والفيديوهات التاريخية وذلك يوم الخميس 22 فبراير 2023 م.

أوبريت التأسيس وهو عبارة عن عروض مسرحية وستقام يوم الجمعة 23 فبراير 2024 م.

عرض الضوء يوم التأسيس وسيقام في ذلك العرض ألعاب نارية ومجموعة من الفاعليات التأثيرية وذلك يوم السبت 24 فبراير 2024 م.

فعالية المجلس وذلك سيقام فيه مجموعة من الندوات والورش الثقافية.

نجناج الرياض في يوم التأسيس السعودي وسيقام فيها مجموعة من الاسواق مثل (أسواق القرية الشعبية: يتم من خلال هذا السوق بعرض الأزياء التراثية التاريخية.) (سوق الزل: عبارة عن معرض يقوم بعرض السجاد المستورد والإكسسوارات والتحف الأثرية.) (أسواق طيبة يتوفر في ذلك المعرض الذهب والمجوهرات التراثية.).

حجز تذاكر فعاليات يوم التأسيس

يتم حجز تذاكر فعاليات يوم التأسيس بشكل إلكتروني وذلك عن طريق منصة فعاليات يوم التأسيس وذلك بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى بوابة فعاليات يوم التأسيس.

بعد ذلك قم بتحديد المنطقة التابع لها.

سيظهر أمامك جميع الفعاليات المقامة في تلك المنطقة.

ثم الدخول إلى الفعالية التي تريد حجزها.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني و كلمة المرور.

ثم قم بالضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بحجز التذكرة وطباعتها.

أسعار تذاكر فعاليات يوم التأسيس