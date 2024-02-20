الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445 عبر نظام نور

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رياض - احمد صلاح - يترقب أولياء أمور الطلاب في المملكة العربية السُّعُودية إعلان وزارة التعليم نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر نظام نور بعد انتهاء الامتحانات في موعدها، وفي هذا المقال سوف نستعرض خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور التعليمي.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج أبنائهم بكل سهولة عبر نظام نور التعليمي، حيث يتاح لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على نتائج الاختبارات برقم الهُوِيَّة عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.

سجل دخولك عن طريق البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ادخل رقم الهُوِيَّة الخاص بك الموجود في البطاقة الوطنية.

ادخل رمز التحقق المرئي الظاهر.

اضغط على أيقونة التالي في الأسفل.

سوف يتم فتح صفحة جديدة بها كافة التفاصيل المتعلقة بدرجات الطالب.

يمكنك طباعة تلك الدرجات بصيغة بي دي أف.

إجازة الفصل الدراسي الثاني 1445

بدأت الخميس الماضي، 22 جمادى الثاني 1445 هـ، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في جميع مدارس المملكة العربية السُّعُودية، للطلبة والطالبات، وذلك قبل موعدها المحدد في الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 1445، 8 رجب 1445 هـ. وقد جاء هذا التبكير بسبب إجازة يوم التأسيس، التي تصادف يوم 11 شعبان 1445 هـ، مع آخر يوم في اختبارات نهاية الفصل الثاني.

موعد الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2024/1445