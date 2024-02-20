نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي بحساب المواطن في 3 خطوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم المواطنون في المملكة العربية السعودية بمتابعة تحديثات حساب المواطن أولا بأول، حيث أنه يهم ملايين المستفيدين منه داخل المملكة، ويسعى الكثيرون لمعرفة كيفية وطريقة تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي في حساب المواطن.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي كيفية تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي بحساب المواطن عبر 3 خطوات، فيما أوضح برنامج حساب المواطن طريقة وخطوات تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي في البرنامج.



تعديل الدخل للمستفيد الرئيسي

– الدخول على ملف المستفيد بيانات عامة ومن ثم الضغط على تعديل في خانة الدخل

– تعديل الدخل ومن ثم الضغط على تعديل

– الضغط على حفظ في أسفل الصفحة

إيداع حساب المواطن

وأودع برنامج حساب المواطن الأحد 11 فبراير مبلغ 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

استمرار الدعم الإضافي بحساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

