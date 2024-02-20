نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التسجيل في الباقة 3 للحجاج من داخل السعودية..أسعاره وكيفية التسجيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحج عن أسعار باقات الحج والعمرة 2024، فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء التسجيل في الباقة 3 للحجاج من داخل المملكة لموسم 1445هـ/ 2024 م اعتبارًا من اليوم.

تستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي أسعار باقات حج لحجاج الداخل في المملكة العربية السعودية 2024 -1445، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة الأسعار بالإضافة إلى كيفية التسجيل وأهم الشروط للتقديم على الحج.

التسجيل متاح عبر نسك

وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في منصة “إكس”، إن التسجيل متاح عبر تطبيق “نسك” أو عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل: http://localhaj.haj.gov.sa.

وأوضحت الوزارة، أن الحجز عبر تطبيق “نسك” يكون عبر عدة خطوات تشمل: الدخول لتطبيق نسك، وتسجيل دخول أو إنشاء حساب، واختيار “الحجز” من خلال خدمات الحج، ثم الاطلاع على الباقات وتفاصيلها، والموافقة على الشروط والأحكام.

ثم إضافة مرافق، ثم اختيار باقة (03) أبراج، ثم إدخال بيانات الحساب البنكي، واختيار طريقة السداد وأخيرًا إتمام الحجز.

أسعار الباقات من وزارة الحج والعمرة

تم الاعلان عن باقات الحج لعام 2024 لحجاج الداخل وتحتوي على ٤ باقات كالتالي:

باقة ( 1 ) تحتوي هذه الباقة على مخيم مطور من قِبل الجهات المختصة ويعد المكان مناسب جدًا للحجاج، ويبدأ سعرها من 10،366.10 ريال بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

باقة ( 2 ) وتشمل مخيمات ضيافة في مشعر مني، ويبدأ سعرها من 8،092.55 ريال شاملةً ضريبة القيمة المضافة.

باقة( 3 ) المكان أبراج ستة في منى والتي تتميز بقربها من جسر الجمرات، ويبدأ سعر الباقة من 13،265.25 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

باقة ( 4 ) تعتبر الباقة الاقتصادية حيث تُقدم خدمة الحجاج ضمن النطاق الاقتصادي، يبدأ سعرها من 4،099.75 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.

كيفية التسجيل في الحج عبر تطبيق نسك

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن البدء في تسجيل الحج عبر تطبيق نسك لحجاج داخل المملكة عبر الخطوات التالية: