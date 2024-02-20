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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء التسجيل في الباقة 3 للحجاج من داخل السعودية..أسعاره وكيفية التسجيل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الحج عن أسعار باقات الحج والعمرة 2024، فيما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء التسجيل في الباقة 3 للحجاج من داخل المملكة لموسم 1445هـ/ 2024 م اعتبارًا من اليوم.
تستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي أسعار باقات حج لحجاج الداخل في المملكة العربية السعودية 2024 -1445، بعدما أعلنت وزارة الحج والعمرة الأسعار بالإضافة إلى كيفية التسجيل وأهم الشروط للتقديم على الحج.
التسجيل متاح عبر نسك
وقالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها في منصة “إكس”، إن التسجيل متاح عبر تطبيق “نسك” أو عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل: http://localhaj.haj.gov.sa.
وأوضحت الوزارة، أن الحجز عبر تطبيق “نسك” يكون عبر عدة خطوات تشمل: الدخول لتطبيق نسك، وتسجيل دخول أو إنشاء حساب، واختيار “الحجز” من خلال خدمات الحج، ثم الاطلاع على الباقات وتفاصيلها، والموافقة على الشروط والأحكام.
ثم إضافة مرافق، ثم اختيار باقة (03) أبراج، ثم إدخال بيانات الحساب البنكي، واختيار طريقة السداد وأخيرًا إتمام الحجز.
أسعار الباقات من وزارة الحج والعمرة
تم الاعلان عن باقات الحج لعام 2024 لحجاج الداخل وتحتوي على ٤ باقات كالتالي:
- باقة ( 1 ) تحتوي هذه الباقة على مخيم مطور من قِبل الجهات المختصة ويعد المكان مناسب جدًا للحجاج، ويبدأ سعرها من 10،366.10 ريال بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ( 2 ) وتشمل مخيمات ضيافة في مشعر مني، ويبدأ سعرها من 8،092.55 ريال شاملةً ضريبة القيمة المضافة.
- باقة( 3 ) المكان أبراج ستة في منى والتي تتميز بقربها من جسر الجمرات، ويبدأ سعر الباقة من 13،265.25 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.
- باقة ( 4 ) تعتبر الباقة الاقتصادية حيث تُقدم خدمة الحجاج ضمن النطاق الاقتصادي، يبدأ سعرها من 4،099.75 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة.
كيفية التسجيل في الحج عبر تطبيق نسك
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن البدء في تسجيل الحج عبر تطبيق نسك لحجاج داخل المملكة عبر الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة الحج والعمرة أو منصة نسك.
- انقر على تسجيل الدخول عبر الموقع.
- اختيار خدمات الحج ثم النقر على اختيار الحجز أو اختيار طريقة الحجز من خلال تطبيق نسك.
- إدخال البيانات المطلوبة من المقدم للطلب.
- اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها.
- التعرف على باقات الحجاج والتي تشمل ضريبة القيمة المضافة وجميع الخدمات والتوقيت ومعلومات مقدم الخدمة.
- ثم إضافة المرافقين والمحرم بحد أقصي 13 مرافقًا في الحجز وإضافة محرم واحد، وتعد هذه الخطوة خطوة اختيارية حيث أن هناك من الحجاج ليس لديهم اي مرافقين.
- يجب اختيار الباقة المناسبة، ثم التطلع على اجراءات الدفع.
- ادخال الحساب البنكي الذي يتم الدفع من خلاله.
- يتم تأكيد الحجز عند استلام رسالة نصية على الهاتف والتي تشمل جميع المعلومات الخاصة بالحجز.
- طباعة التصريح والذي يصدر في شوال عبر وزارة الداخلية بعد سداد جميع المبالغ المستحقة في موعدها المحدد، ويلزم طباعة التصريح عبر منصة أبشر.