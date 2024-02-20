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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي والخاص في السعودية، اقترب شهر رمضان الكريم، وتتزايد معدلات البحث عن موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الحكومي والخاص في السعودية.

أكد المتخصص في الموارد البشرية رضوان الجلواح، أن موعد آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر بالنسبة للقطاع الخاص، والقطاع الحكومي هو يوم 22 رمضان.

إجازة يوم التأسيس

وقال المتخصص خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن إجازة يوم التأسيس تكون يوم 22 فبراير وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل من يعمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص”. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتطلب التواجد فيها مثل المرور والشرطة وغيرها، يحسب يوم الإجازة عمل إضافي، ويعوض بمقابل مادي وتحسب الساعة بـ “ساعة ونصف”.

إجازة عيد الفطر

وبالنسبة إلى إجازة عيد الفطر القادم للقطاع الحكومي، قال:” يوم 22 رمضان هو آخر عمل قبل إجازة عيد الفطر لمن هم على نظام الخدمة المدنية”.

وتابع: “بالنسبة لمن هم في القطاع الخاص أو الهيئات على نظام التأمينات الاجتماعية يكون آخر يوم عمل هو يوم 29 رمضان، والإجازة 4 أيام وإذا تخللها جمعة وسبت تمدد يومين”.

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن أوقات عمل الفروع والمكاتب ومراكز التحويل التابعة للبنوك، وشركات المدفوعات خلال أيام عمل شهر رمضان، وإجازة عيدَي الفطر والأضحى لعام 1445هـ، حيث حدد أوقات عمل البنوك خلال شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة الرابعة عصرًا، وأن تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 25 رمضان الموافق 4 أبريل 2024، وتستأنف البنوك أعمالها يوم الاحد 5 شوال الموافق 14 أبريل 2024م.

وبحسب تعميم “ساما” تبدأ اجازة عيد الاضحى المبارك بنهاية عمل يوم الخميس 13 يونيو 2024م، وتستأنف يوم الأحد 23 يونيو 2024م.

واكدت “ساما” على مكاتب البنوك ومراكز الصرافة وشركات المدفوعات وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، على أن تفتح بصفة مستمرة خلال موسم الحج.

وطالبت البنوك ومراكز الصرافة وشركات المدفوعات بأن تفتح عددا من الفروع في الأماكن التي تستدعي وجود مقرات مفتوحة للعمل فترات معينة خلال عطلة الأعياد.