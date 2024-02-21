أحمد جودة - القاهرة - مدة إجازة البنوك في يوم التأسيس السعودي لعام 1445

يثير سؤال إجازة يوم التأسيس السعودي اهتمام العديد، حيث يعكس هذا اليوم قيم التراث والوحدة التي بنيت عليها المملكة العربية السعودية، ويعزز هذا اليوم الروابط الاجتماعية والوطنية بين المواطنين، ويجسد الجهود الجبارة التي بذلت لتحقيق التقدم والازدهار، وتم إعلان يوم التأسيس كإجازة رسمية في المملكة منذ العام الماضي، ومن المقرر استمرارها مع باقي الإجازات الرسمية في البلاد.

إجازة البنوك يوم التأسيس السعودي كم يوم

أصدر الملك سلمان قرار منذ العام الماضي وتحديدًا خلال شهر يناير بأن تتعطل كافة الجهات الحكومية والخاصة والمدارس والبنوك خلال يوم التأسيس، حتى يستمتعوا بالاحتفال بهذا اليوم واعتباره إجازة رسمية كاليوم الوطني تمامًا في كل شيء في العروض والاحتفالات حتى يظل هذا اليوم مترسخًا في نفوس وعقول الجميع، ويذكرهم بكافة الأعمال التي قد قام بها الأجداد ومقدار التعب الذي قد عانوا منه حتى تصل السعودية لهذا الشكل المثالي بالوقت الحالي، وستكون إجازة البنوك طبقًا للمادة 128 في اللائحة التنفيذية يومًا واحدًا هو يوم الخميس، والجمعة والسبت هم من الإجازات الرسمية، وتكون العودة للعمل مرة أخرى بدءً من الأحد، والوقت المتبقي على إتيان هذه الإجازة ثمانية أيام.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس السعودي

في كل عام، يحتفل السعوديين بيوم التأسيس 22 فبراير، وتشهد البلاد فعاليات متعددة تدل على الفخر والولاء للوطن، وهناك مظاهر الاحتفال بذلك اليوم بكثير من الجوانب والأبعاد التي تعكس روح الانتماء الوطنية القوية، وإليكم مظاهر الاحتفال وهي كالآتي: