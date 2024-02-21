أحمد جودة - القاهرة - انتهز الفرصة.. أقوى عروض وتخفيضات يوم التأسيس من لولو ماركت السعودية في جدة وتبوك وينبع ليوم 22 فبراير 2024

احتفالًا بيوم التأسيس السعودي 1445ه‍، قامت سلسلة لولو ماركت السعودية، بالإعلان عبر حسابها في منصة إنستجرام، عن موعد انطلاق عروض يوم التأسيس السعودي على معظم المنتجات التي تقدمها السلسلة في فروع جدة وتبوك وينبع.

وفي هذا الموضوع، سنتعرف على أبرز المنتجات المتاحة في العرض وأسعارها قبل وبعد التخفيض.

عروض يوم التأسيس من لولو ماركت

يحتوى العرض على باقة متنوعة من المواد الغذائية والخضروات والفواكه والأجهزة الذكية ومستلزمات المطبخ على النحو التالي:

كيلو قشطة سعودية بسعر: 9.95 ريال سعودي بدلًا من 19.95 ريال.

كيلو باذنجان سعودي بسعر: 1.95 ريال.

كيلو روبيان مزارع من 100 إلى 120 حبة بسعر: 17.95 ريال بدلًا من 24.95 ريال.

قدر ضغط بسعة 9 لتر من شركة السيف بسعر: 99 ريال وكان سعره قبل التخفيض هو: 209 ريال.

شاشة أيكون سمارت فائقة الوضوح 65 بوصة بسعر: 1299 ريال بدلًا من 2299 ريال.

عروض لولو ماركت السعودية

يحتوي العرض أيضًا على مجموعة متنوعة من الجوالات والأجهزة الذكية ومنها: جوال آيفون 15 برو ماكس بمساحة تخزين 256 جيجا بسعر: 4989 ريال سعودي.

جهاز آيباد أبل 9 يدعم واي فاي مع شاشة 10.2 بوصة وذاكرة تخزين 64 جيجا بسعر: 1299 ريال سعودي.

سماعات أبل إير بودز 2 بسعر: 399 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال قبل العرض.

ومن الجدير بالذكر، إن عروض لولو هايبر ماركت ليوم التأسيس، سوف تنطلق صباح يوم 22 فبراير 2024 في فروع السلسلة بمدن جدة وينبع وتبوك.