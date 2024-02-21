نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات شهر رمضان السعودية 1445.. قصة مسلسل خيوط المعازيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان السعودية 2024 تثير اهتمام الجمهور، خاصةً مسلسل "خيوط المعازيب" الذي أصبح محطة بحث فعّالة على محركات البحث الإلكترونية. يتناول المسلسل قصصًا مميزة وتغيرات في المجتمع السعودي، ويعتبر جزءًا من مجموعة مسلسلات سعودية متنوعة لرمضان 2024. يُشاهد المسلسل خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام، مسلطًا الضوء على العادات والتقاليد السعودية بشكل رسمي، ويجمع بين الفن والتسلية مع التركيز على التحولات الاجتماعية.

تدور قصة مسلسل خيوط المعازيب في إطار درامي تاريخي يتحدث عن مهنة حياكة البشوت، وهي إحدى المهن التي كانت منتشرة بشكل كبير في منطقة الأحساء حيث كانت هذه المهنة مؤثرة على الحياة الاجتماعية والإقتصادية للناس، كما يصور لنا هذا العمل حياة الآباء والأجداد الأسرية والعملية وعلاقة الناس ببعضها بالإضافة إلى علاقة أرباب العمل مع المعازيب أو العمال في وقتها.

خيوط المعازيب

مسلسلات رمضان السعودية 2024..أبطال مسلسل خيوط المعازيب

عبد المحسن النمر بدور عيسى.

ريم رحمة بدور بدرية.

إبراهيم الحساوي بدور جاسم.

عبد الله الجريان بشخصية أبو أحمد.

فيصل الدوخي بدور رويشد.

دانا آل سالم بدور مريومة.

راشد الورثان بدور أبو سويلم.

المخرج : عبد العزيز الشلاحي ومناف عبد الله.

تأليف: حسن العبدي وعباس الحايك

قائمة المسلسلات السعودية في رمضان 2024

شباب البومب 12.

خيوط المعازيب.

زوجة واحدة لا تكفي.

غالية البقمية.

حياة جديدة.

جاك العيد.

فريق 9.

بيت العنكبوت.

مسلسل "خيوط المعازيب" يبرز تنوع المجتمع العربي من خلال تناول شخصيات متنوعة من حيث العمر، الطبقة الاجتماعية، والخلفية الثقافية، مع التركيز على قضايا اجتماعية هامة وتعكس التحولات الاجتماعية في المجتمع العربي.