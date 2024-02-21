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أحمد جودة - القاهرة - عدد كبير من المواطنين السعوديين يتساءلون عن موعد يوم التأسيس، حيث يقترب يوم التأسيس السعودي ويبقى عدد قليل من الأيام فقط، وقد زاد البحث عن الموظفين والطلاب لمعرفة المواعيد التي سيحصلون فيها على إجازة.

يوم التأسيس السعودي

يعتبر يوم التأسيس السعودي ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، ويحتفل بهذا اليوم المميز ويعبرون عن فخرهم بالمملكة، تمنح الحكومة في هذا اليوم إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية والخاصة.

فيما يتعلق بموعد إجازة يوم التأسيس لعام 2024، تحتفل المملكة العربية السعودية وفقًا للقرار الملكي في اليوم 22 من كل عام، وبناءً على ذلك، سيكون الاحتفال بيوم التأسيس في هذا العام يوم 22 فبراير 2024.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 2024 للطلاب والموظفين في السعودية

وسيكون هذا اليوم عطلة رسمية لجميع المواطنين داخل المملكة كوسيلة للاحتفال بالمناسبة، ستستمر إجازة يوم التأسيس حتى يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024، أما إجازة الطلاب، فستستمر لمدة عشرة أيام بسبب إجازة الترم الثاني.

يتم منح إجازة للعاملين في القطاعين العام والخاص من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في هذا اليوم. وتفرض الحكومة غرامة على أصحاب الأعمال إذا لم يمنحوا الموظفين إجازة مدفوعة الأجر في يوم التأسيس السعودي.

تتضمن مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس لعام 2024 تزيين شوارع المملكة بالعلم السعودي في جميع أنحائها، وإطلاق الألعاب النارية من قبل المواطنين، وتنظيم المسرحيات والندوات الثقافية، وتبادل التهاني والتبريكات بين المواطنين. كما يرتدي الكثيرون ملابس تاريخية في هذا اليوم كرمز لولائهم وحبهم للمملكة العربية السعودية.