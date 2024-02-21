نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التأسيس السعودي 2024.. طلاب وطالبات بالزي الرسمي السعودي خلال أداء الاختبارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في يوم التأسيس، ارتدى عدد كبير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية زيًّا خاصًا أثناء أدائهم للاختبارات النهائية للفصل الدراسي، حيث رفعوا شعار "من يوم بدينا"، تعبيرًا عن انتمائهم الوطني وتفاعلهم مع اليوم الذي يحمل قيمًا تاريخية وثقافية هامة.

يأتي يوم التأسيس في الثاني والعشرين من فبراير، ليرمز إلى تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ / 1727م على يد الإمام محمد بن سعود.

واستعدت الجهات المعنية والقطاعات الأهلية لاحتفالات تاريخية وثقافية تشمل فعاليات متنوعة، مع إشراك المجتمع في هذه الذكرى الوطنية الكبيرة.

يُعيد هذا اليوم للأذهان قصة تأسيس الدولة السعودية والبطولات التي ساهمت في بناء كيان سياسي يتسم بالوحدة، والاستقرار، والازدهار.