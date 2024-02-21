أحمد جودة - القاهرة - للطلاب والموظفين.. حقيقة تمديد إجازة يوم التأسيس السعودي 2024

يشهد البحث عن تمديد إجازة يوم التأسيس السعودي ارتفاعًا ملحوظًا، إذ يعتبر هذا اليوم مناسبة خاصة يحتفل بها الشعب السعودي بفخر واعتزاز، ويُعد يوم التأسيس فرصة لتخليد ذكرى إنشاء المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الحكومة بتنظيم مجموعة من الاحتفالات والفعاليات لهذه المناسبة الوطنية الهامة، ومن أهم مظاهر الاحتفالات، أن الحكومة تمنح إجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إجازة للطلاب للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

الموعد المحدد من أجل يوم التأسيس

أصدر الديوان الملكي قرار خلال شهر يناير ينص على أنه سوف يتم الاحتفال من أجل تخليد الذكرى الخاصة بإنشاء المملكة خلال الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وأكد الديوان الملكي أن جميع المواطنين في مختلف أنحاء المملكة سوف يحصلون على عطلة خلال هذا اليوم، وسوف تكون هذه العطلة مدفوعة الأجر، ويحصل على هذه العطلة جميع المواطنين الذين يقومون بالعمل داخل جميع المؤسسات التي توجد داخل المملكة والطلاب أيضًا.

تمديد العطلة الخاصة بيوم التأسيس

يوجد الكثير من الشائعات التي تتحدث حول أن الحكومة السعودية سوف تقوم بتمديد العطلة التي يتم الحصول عليها خلال يوم التأسيس، وأكد الديوان الملكي في السعودية أن الإجازة التي يحصل عليها المواطنين خلال يوم التأسيس سوف تكون لمدة يوم واحد فقط في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ولا يوجد أي أخبار تفيد أن الحكومة سوف تقوم بتمديد العطلة التي يحصل عليها المواطنين في يوم التأسيس.

الغرامة التي يتم سدادها في حالة العمل في يوم إنشاء المملكة

فرضت الحكومة السعودية غرامة على أصحاب الأعمال الذين يقومون بإجبار العمال لديهم على العمل خلال العطلة الخاصة بيوم التأسيس، وتكون الغرامة التي فرضتها الحكومة على المؤسسات التي تعمل في يوم التأسيس تبلغ قيمتها خمسة آلاف ريال.

هدف الحكومة من الاحتفال بيوم التأسيس

يوجد عدد من الأهداف التي يسعى الديوان الملكي تحقيقها خلال الاحتفالات التي تقام في يوم التأسيس، وقد تكون هذه الأهداف هي كالتالي: