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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 2024 للطلاب والموظفين

يعد يوم التأسيس السعودي 2024 مناسبة وطنية مميزة تحتفل بها المملكة العربية السعودية سنويًا في الثاني والعشرين من شهر فبراير. وفي عام 2024، قُرر أن يكون يوم التأسيس يوم الخميس الموافق 22 فبراير، حيث يتزامن هذا اليوم مع نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس.

ويعتبر هذا اليوم مناسبة سعيدة مليئة بالاحتفالات والبهجة، حيث يحتفل السعوديون بذكرى تأسيس دولتهم وبداية مسيرتها الوطنية، وتعتبر هذه الذكرى الوطنية محطة هامة في تاريخ المملكة العربية السعودية، وتمثل لكل مواطن سعودي مصدر فخر واعتزاز بتاريخها الوطني ومسيرتها الحافلة.

يوم التأسيس السعودي 2024

مع اقتراب يوم إجازة التأسيس السعودي خلال هذا الأسبوع الجاري الموافق 22 فبراير يقف السعوديين بفخر وعزة في ذكرى يوم الاستقلال وتأسيس دولتهم السعودية على يد الإمام محمد بن سعود بسواعد رجالها قبل ثلاثة قرون من اليوم، وتعتبر هذه المناسبة إجازة رسمية لكل المواطنين في أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بتأسيس الكيان السياسي المستقل للمملكة وقد كانت الدرعية هي العاصمة في ذلك الحين.

والجدير بالذكر أن الكثير من الشركات داخل المملكة تقدم عروض وخصومات على الخدمات والمنتجات التي تقدمها بمناسبة يوم التأسيس ما يجعله يوم احتفال على كل الأصعدة.

موعد إجازة يوم التأسيس للطلاب

فيما يتعلق بموعد إجازة يوم التأسيس بالنسبة للجامعات فقد تقرر أن تكون الإجازة بذكرى اليوم الوطني لطلاب المدارس والجامعات للجامعات الأهلية والحكومية يوم 22 من شهر فبراير الجاري، كما يصادف في نفس اليوم نهاية الفصل الدراسي الجاري ويلي يوم التأسيس في اليوم التالي إنطلاق إجازة منتصف العام لجميع الطلاب في المدارس السعودية وكذلك طلاب المعاهد وجميع مكاتب التعليم.

الفصل الدراسي الثالث 1445

حسب الجدول الزمني للعام الدراسي الجاري من المفترض أن يعود الطلاب للدراسة في الفصل الدراسي الثالث في يوم 3 من شهر مارس 2024 ويقابل بالتقويم الهجري 22 من شعبان 1445، وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب من يوم 28 مارس ويتم استئناف الدراسة في يوم 15 ابريل 2024.

وجاء في التقويم الدراسي للعام أن يكون يوم 2 من شهر مايو 2024 إجازة نهاية أسبوع مطولة، بعدها إجازة نهاية العام لطلاب المدارس والمعاهد وكذلك مكاتب التعليم من تاريخ 10 يونيو 2024، ويمنح الجدول الزمني للعام الدراسي 1445 مرونة في إجراء بعض التعديلات حسب الضوابط المحددة.