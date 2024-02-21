أحمد جودة - القاهرة - بعد مرور 92 عام على ذكراه.. أجمل عبارات يوم التأسيس السعودي 2024

يوم التأسيس السعودي لعام 1445 هو مناسبة تنتظرها الجماهير السعودية بشغف كل عام، حيث قام الملك سلمان بن عبد العزيز بإصدار أمرًا ملكيًا بتخصيص يوم 22 فبراير ليكون ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، وذلك لتحقيق الغرض من إحياء الروح الوطنية وتعزيز الفخر بتاريخ البلاد.

وتأتي هذه الإجازة الرسمية في جميع أنحاء المملكة كفرصة للاحتفال بمسيرة الدولة وتعزيز الوعي بتراثها وتاريخها بين الأجيال الصغيرة والشباب، من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الموسيقية المميزة.

كلام عن يوم التأسيس السعودي

وإليكم مجموعة من العبارات والكلمات عن يوم التأسيس السعودي:

يعتبر يوم التأسيس السعودي من أيام المجد لهذه الدولة التي حفظت من خلال قادتها العظام بعزيمة وإصرار، مع الهمة العالية.

كل عام ومملكتنا بألف خير، كلّ عام ورايتنا مرفوعة في سماء المجد، كلّ عام والأمن والأمان في أرجاء المملكة.

ذكرى يوم تأسيس السعودية هي أمر مبهج لكلّ مواطن يشعر بالانتماء لتلك المملكة العربية.

وطني العزيز يا رحلة العمر الطويل، كل عام وأنت تزداد جمالًا وروعة في يوم تأسيسك.

كل عام وكل مواطنيك بألف خير، أسأل الله أن يحفظك، وأن يُبارك وأن يُكرمنا بنعمة الأمن والسلامة.

يارب احفظ البلاد من كل سوء، وبارك على المملكة السلامة والأمن عاش الشعب السعودي.

عامًا جديدًا يمر على ذكري تأسيس الدولة التي آلت إلى مملكة عربية قوية حرة.

عبارات وجمل جميلة بمناسبة يوم التأسيس

أجمل العبارات الجميلة لذلك اليوم: