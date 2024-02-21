نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلاق "عرض الضوء" في السعودية للاحتفال بيوم التأسيس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطلاق "عرض الضوء" في السعودية للاحتفال بيوم التأسيس 2024

يعتبر يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، الذي يصادف 22 فبراير من كل عام، فرصة للاحتفال بتاريخ البلاد وإنجازاتها، حيث يعد هذا اليوم بمثابة تأكيد على قيم الوحدة الوطنية وتعزيز الروابط الاجتماعية، ويعكس هذا اليوم مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وترسيخ الانتماء له، مما يجعله مناسبة خاصة تستحق الاحتفال والتقدير.

وفيما يلي، نقدم لكم عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية تفاصيل كاملة حول يوم التأسيس السعودي 2024.

يوم التأسيس السعودي 2024

يحتفل السعوديون بيوم التأسيس، من خلال العديد من الفعاليات التي تسلط الضوء على الموروث التاريخي والثقافي الذي تزخر به البلاد، حيث يرتدون في هذا اليوم بالتحديد أزياءهم الوطنية المعبرة عن موروثهم التقليدي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، ويتوجهون لحضور الفعاليات المنوعة.

أبرز فعاليات يوم التأسيس

ومن أبرز الفعاليات فعالية عرض الضوء، والتي تعد من أجمل وأروع فعاليات يوم التأسيس السعودي، وتتكون من 10 لوحات فنية تنير سماء الرياض مع الألعاب النارية والطائرات دون طيار، وتتخلل الفعالية استعراضات ومؤثرات بصرية ساحرة.

وسيكون هذا العرض الرائع متاحًا للجميع، حيث يمكن للأشخاص من مختلف المناطق رؤية هذه الفعالية البهجة والجمال، وستقوم الفرق العسكرية والطائرات السعودية بتقديم عروض جوية مذهلة تضفي سحرًا وجاذبية على السماء.

وتزامنًا مع هذه الفعالية وغيرها الكثير من الفعاليات التي تقام بمناسبة يوم التأسيس، أطلقت «روح السعودية» حملة «روح قبل لا يروح»، التي تهدف إلى الترويج للفعاليات والوجهات السياحية المميزة في الشهر الأخير من فعاليات موسم شتاء السعودية، وتتضمن الحملة فعاليات يوم التأسيس، وموسم الرياض، ولحظات العلا، وموسم الدرعية، وفورمولا ون، وغيرها، بالإضافة إلى العديد من العروض المميزة للزوار والسياح من داخل المملكة ومختلف دول العالم.

وتأتي فعاليات الشتاء هذا العام في وقتٍ أصبح فيه إصدار تأشيرات القدوم إلى المملكة أكثر سهولةً ويسرًا من أيِّ وقت مضى، حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة؛ وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي.

وبإمكان الراغبين في زيارة المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة (روح السعودية) https://www.visitsaudi.com/ar؛ للتعرُّف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.