استعدادات مدينة الرياض للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة في يوم التأسيس السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - في يوم التأسيس السعودي، تشهد مدينة الرياض استعدادات متسارعة للاحتفال بفخر واعتزاز بتأسيس المملكة العربية السعودية. يعد هذا اليوم فرصة للمواطنين للاحتفال بتاريخ المملكة الذي يعود إلى قيام الإمام محمد بن سعود بتأسيسها في عام 1727.



ترتكب مدينة الرياض للاحتفال بيوم التأسيس السعودي، حيث يكمن هذا اليوم في الاحتفال بتأسيس المملكة الذي يمتد لمدة 300 عام، ويظهر كمناسبة وطنية هامة في تاريخ المملكة.

التأسيس والذكرى:



تتجلى أهمية هذا اليوم في تأسيس الدولة السعودية في القرن الثامن عشر على يد الإمام محمد بن سعود، حيث اعتبرت الدرعية عاصمة للدولة، وتمتد حكاية المملكة إلى ذلك الزمن.

الاحتفال والتحضير:



مع اقتراب يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير 2024، يستعد السعوديون بحماس للاحتفال بفرحة والمشاركة في فعاليات تنظم في هذا اليوم، حيث يتمتعون بإجازة رسمية للمشاركة في الاحتفالات المتنوعة.

الاحتفالات الوطنية:



تشهد المملكة أيضًا احتفالات وطنية عظيمة بمناسبة اليوم الوطني، تشمل تنشيط الأناشيد الوطنية، ارتداء الزي الرسمي، واستمتاع بالألعاب النارية التي تزين السماء بألوان العلم السعودي.

رفع العلم والفخر:



يظهر الفخر بالوطن أثناء الاحتفالات من خلال رفع علم السعودية في جميع أنحاء المملكة، وتوجه المواطنين إلى المناطق الترفيهية لمتابعة الفعاليات اليومية والاستمتاع بالاحتفالات.