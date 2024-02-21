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أحمد جودة - القاهرة - أبرز طرق الاحتفال في المملكة بيوم التأسيس السعودي 2024

تستمر مدينة الرياض في استعداداتها المتسارعة للاحتفال بيوم التأسيس السعودي، الذي يعتبر من أهم المناسبات الوطنية في المملكة العربية السعودية، ويحتفل المواطنون بهذه المناسبة العظيمة لمرور 300 عام على تأسيس المملكة، حيث تم تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1139هـ/1727م، ويعتبر يوم التأسيس فرصة للاحتفال والتأمل في تاريخ المملكة ومسيرتها الوطنية المتميزة.

وفيما يلي، تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها كل ما يخص الاحتفال بيوم التأسيس السعودي.

عيد التأسيس السعودي 2024

وترمي عطلة عيد التأسيس إلى الاحتفاء بحكاية المملكة التي يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر، ففي ذلك الوقت أسس الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى عام 1727، واتخذ الدرعية عاصمة للدولة.

موعد ومظاهر الاحتفال بيوم التأسيس السعودي 2024/1445

ومن المقرر أن يكون يوم التأسيس السعودي الخميس 22 فبراير 2024، حيث سيحتفل السعوديون بيوم التأسيس السعودي بحماسة، وسوف يستمتعون بالإجازة الرسمية ويشاركون في الاحتفالات والفعاليات المتنوعة التي تنظم في هذا اليوم.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس السعودي للعام 2024/1445

ومن ناحية أخرى تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني كمناسبة قومية عظيمة، يشارك فيها المواطنون كل عام في مجموعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وسنوضح فيما يلي أبرز مظاهر الاحتفال باليوم الوطني بشكل مفصل، حيث تتمثل في:

1) تنشيط الأناشيد الوطنية في كل الطرق والمنازل في المملكة خلال فترة الاحتفال.

2) لبس الزي الرسمي للمملكة كدليل على الاعتزاز والفخر بالوطن.

3) الاستمتاع بالألعاب النارية التي تزين السماء باللون الأخضر، الذي يمثل لون علم المملكة العربية السعودية.

4) رفع علم السعودية في كل أرجاء المملكة.

5) التوجه إلى المناطق الترفيهية لمتابعة الفعاليات اليومية.