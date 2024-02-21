أحمد جودة - القاهرة - فرصة كل سنة.. عروض يوم التأسيس للطيران 1445 على الطيران الداخلي والخارجي مع ناس

يقدم طيران ناس حاليًا عروضًا خاصة بمناسبة يوم التأسيس السعودي لعام 1455، حيث يتم الاحتفال به في 22 فبراير من كل عام، وتتضمن العروض تخفيضات كبيرة على جميع الرحلات الداخلية والخارجية، مما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من تخفيضات هائلة عند حجز تذاكر الطيران.

وفي هذا الموضوع، سنتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بالعروض المقدمة من طيران ناس بهذه المناسبة الوطنية المميزة.

عروض يوم التاسيس للطيران 1445

تتيح شركة طيران ناس عروض مميزة على تذاكر الطيران، وذلك في الفترة الحالية بمناسبة يوم التأسيس، ومن الممكن حجز رحلات الطيران الداخلي بأسعار تبدأ من 79 ريال طوال فترة العروض للعديد من الوجهات، اما بتلنسبة لرحلات الطيران الخارجي فمن الممكن حجز التذاكر الخاصة بها بأسعار تبدأ من 129 ريال سعودي حتي نهاية الفترة المخصصة للعرض.

عروض طيران ناس ليوم التأسيس 1445

حددت شركة طيران ناس مجموعة من الضابط والشروط للاستفادة من عروض يوم التأسيس التي توفرها الشركة في الفترة الحالية على الرحلات الداخلية والخارجية، والتي جاءت على النحو التالي:

حددت طيران ناس فترة الاستفادة من العروض على ان تبدأ من يوم الإثنين 19 فبراير 2024.

بالنسبة لآخر موعد لعروض يوم التأسيس من طيران ناس فهو في يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 في تمام الساعة 23:59.

حددت كذلك الشركة الفترات المسموح السفر بها للرحلات داخل العرض، ويجب أن يكون السفر بين يوم 1 مارس 2024 وحتى يوم 31 مايو 2024.

أشارات طيران ناس على أن العروض الحالية على رحلات الطيران مخصصة لبعض المقاعد فقط بعدد محدود، وكذلك تشمل العروض عدد معين من فئات الحجز.

لا تشمل عروض يوم التأسيس على الطيران من ناس الرحلات التابعة لشركاء الشركة، وهي رحلات الرمز المشترك.

يمكن كذلك من خلال موقع ناس الرسمي أن يتم الاطلاع على كافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالعروض الحالية.

الشروط والأحكام