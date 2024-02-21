نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس 2024 من اكسترا السعودية على التليفزيون واللابتوب والغسالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت عروض يوم التأسيس 2024 من اكسترا السعودية على التليفزيون واللابتوب والغسالات، بتخفيضات مغرية لزيادة بيع الأجهزة المعروضة بمناسبة موعد تاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، حيث لا يفصلنا إلا أيام قليلة على يوم التأسيس السعودي لعام 2024.

ويعد مثل هذا اليوم هو فرصة ذهبية للسعوديين للاحتفال بتاريخ المملكة العريق، تحتفل جميع مؤسسات السعودية بذكرى يوم التأسيس بالعديد من المظاهرات بدءًا من تقديم حفلات يحضر بها نجوم العالم، وغيرها من الفعاليات الرائعة التي تظهر ثقافة البلاد.

عروض يوم التأسيس على التليفزيون من اكسترا السعودية

تليفزيون سامسونج 65 بوصة فائق الجودة سمارت بسعر 2399 ريال بدلًا من 5299 ريال سعودي.

تليفزيون كلاس برو 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 1799 ريال بدلًا من 2999 ريال سعودي.

ال جي سمارت 65 فائقة الوضوح بسعر 2399 بدلًا من 6399 ريال سعودي.

تليفزيون تي سي ال 55 بوصة سمارت بسعر 1749 بدلا من 2159 ريال سعودي.

تليفزيون سامسونج 75 بوصة بسعر 3599 بدلًا من 7999 ريال سعودي.

كلاس برو 42 بوصة عالي الجودة بسعر 849 ريال بدلًا من 1499 ريال سعودي.

تليفزيون سوني 75 بوصة فائق الوضوح سمارت بسعر 3999 ريال سعودي بدلًا من 11499 ريال.

ال جي 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3799 بدلًا من 11499 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 75 بوصة سمارت فائقة الوضوح 3749 بدلًا من 9699 ريال سعودي، واليكم رابط عروض يوم التأسيس 2024 على العطور.

لابتوب Apple MacBook مساحة 256 جيجا، رامات 8 جيجا، 13،6 بوصة بسعر 4899 ريال بدلًا من 5199 ريال سعودي.

لابتوب Apple MacBook، مساحة 256 جيجا، رامات 8 جيجا، 13 بوصة بسعر 3299 بدلًا من 4699 ريال سعودي.

لابتوب هواوي ميت بوك دى 16 بوصة، كور اى 9، رامات 16 جيجا بسعر 4999 ريال سعودي.

اتش بي لابتوب كور اى 7، 16 جيجا رام، مساحة 512 جيجا بسعر 2999 ريال بدلًا من 3799 ريال سعودي، واليكم رابط عروض يوم التأسيس على التمويل.

غسالة كلاس برو تعبئة علوي، 7 كيلو، 10 برامج بخصم 50% بسعر 849 ريال بدلًا من 1699 ريال سعودي.

غسالة كلاس برو تعبئة أمامي، 7 كيلو، 15 برامج بخصم 50% بسعر 1049 ريال بدلًا من 1699 ريال سعودي.

غسالة توشيبا تعبئة علوي، 7 كيلو، مضخة تصرف بسعر 1249 ريال بدلًا من 1799 ريال سعودي.

غسالة كاندي تعبئة أمامي، 9 كيلو، بخصم 43% بسعر 2099 ريال بدلًا من 3599 ريال سعودي.

سعر جوال ابل ايفون 15 برو ماكس 5 جي، 6.7 بوصة مساحة داخلية 256، في العرض اليوم 5699 ريال سعودي تقسيط على 36 شهر بقسط شهري 244 ريال سعودي.