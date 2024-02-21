نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التأسيس السعودي: الإجازة والعمل في القطاعات العامة والخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، تتبادل التساؤلات حول ما إذا كان هذا اليوم إجازة للقطاع العام والخاص. يأتي الرد عبر تأكيد حكومي بأن يوم التأسيس إجازة رسمية لكافة القطاعات في الدولة.

العمل في البنوك خلال يوم التأسيس:



تجيب المعلومات على التساؤل حول عمل البنوك في يوم التأسيس، حيث يتضح أن إجازة يوم التأسيس تشمل جميع الهيئات الحكومية والرسمية في المملكة، بما في ذلك البنوك في جميع أنحاء الدولة.

نص قرار الإجازة:



يتضمن النص الرسمي لقرار إجازة يوم التأسيس السعودي، تحية للجذور التاريخية للدولة وتأكيد على الوحدة والأمن التي أسستها، بداية من تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ (1727م) حتى تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932م.