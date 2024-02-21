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أحمد جودة - القاهرة - يوم التأسيس السعودي 2024: تجسيد للوحدة والتقدم المستمر..يوم التأسيس السعودي يعد مناسبة وطنية هامة في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث يحتفل الشعب بهذا اليوم الذي يمثل تأسيس المملكة وتوحيدها، يعود تاريخ هذا اليوم إلى عام 1932 عندما أعلن الملك عبد العزيز آل سعود قيام المملكة، وهو الحدث الذي جسد الوحدة الوطنية والاستقلال.

في هذا اليوم، يشهد الشعب السعودي تنظيم فعاليات متنوعة تعكس الثقافة والتراث السعودي. تشمل هذه الفعاليات العروض العسكرية البهية والاحتفالات الثقافية والفنية. تُظهر هذه الاحتفالات التفاني في خدمة الوطن وتعزيز الوحدة الوطنية.

يوم التأسيس السعودي:

من خلال التطور الهائل في البنية التحتية والاقتصاد والتعليم والصحة، أصبحت المملكة العربية السعودية إحدى أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط. وفي إطار رؤية 2030، تسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها وتطويره لتحقيق مستقبل أفضل لمواطنيها.

يتميز يوم التأسيس السعودي بتنظيم مسابقات وفعاليات ترفيهية للأطفال والعائلات، ما يعزز الانتماء ويعكس التراث الغني للمملكة، بشكل عام، يجسد هذا اليوم الروح الوطنية والفخر بالإنجازات التي حققتها المملكة على مر السنين، ويعزز التطلعات نحو مستقبل مشرق ومزدهر.



مناطق أثرية يجب أن تزورها في يوم التأسيس:

وتتمتع المملكة العربية السعودية بأماكن أثرية وحضارية منذ قديم الزمان، والتي مازالت محتفظة بمعالمها الحضارية الهامة، وستعرض لكم بوابة "دوت الخليج الإلكترونية" أبرز المناطق التي يجب زيارتها في يوم التأسيس.

مدائن صالح

تعتبر مدائن صالح من أهم مواقع التراث العالمية في المملكة العربية السعودية، نظرا لحفظها على طراز الحضارة النبطية، كما أنه تحتوي علي مقابر ضخمة تتميز بثرائها في الزخارف.

و تسمى مدائن صالح بدار الحجر وتقع تحديدًا بين تبوك والمدينة المنورة، وتحتوي على العديد من الآثار التي يعود أصلها لأمم قبل التاريخ (قوم النبي صالح)، فتحتوي مدائن صالح على العديد من القبور التي بلغت 111 مقبرة نُقشت وحٌفرت بالزخارف المختلفة، مع واجهات صخرية مزينة والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.



ومن ضمن الاماكن التي يجب زيارتها في يوم التأسيس، هي الدراعية التي تعرف باسم "لؤلؤة مكة"، حيث أنها تتميز بإنه تضم تراث المملكة العربية السعودية منذ قرون عديدة.

وتم وضع الأساس الأول إلى الدراعية في عام 850 هجري حينما قدم الجد الثاني عشر للملك السعودي عبد العزيز بن عبدالرحمن الذي أسس المملكة العربية السعودية.

وكانت الدراعية بمثابة مناطق عبور هامة، للوافدين والحجاج والقوافل التجارية، وتضم العديد من المتاحف والقاعات والفنادق المجهزة على أعلى مستوى.

جبل حائل

يتوافد السياح من مختلف بقاع العالم إلى المملكة العربية السعودية، من أجل زيارة جيل حائل الذي يعد من أكبر وأهم المواقع الأثرية على المستوى العالمي، فيتميز بموقعه الصحراوي بالقرب من طرق القوافل بين مناطق البحر الأبيض وإقليم نجد.

ومن أهم ما يتميز به جبل حائل هو احتوائها علي نقوش صخرية للأجداد السعوديين، بالإضافة إلى وجود بعض المنحوتات التي تمثل غزلان وطيور وقرود.