نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس 1445 من طيران ناس.. خصومات مميزة على الرحلات الداخلية والخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم شركة طيران ناس عروضًا استثنائية بمناسبة يوم التأسيس السعودي لعام 1445هـ، حيث تشمل الخصومات الجذابة على تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية.

يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق توفير كبير عند حجز رحلاتهم الجوية.

تفاصيل العروض:



عروض الرحلات الداخلية

يمكن للمسافرين حجز رحلات داخل المملكة بأسعار تبدأ من 79 ريال سعودي، مع مرونة في فترة السفر وتوفر مقاعد محدودة.





عروض الرحلات الخارجية

يمكن حجز تذاكر الرحلات الخارجية بأسعار تبدأ من 129 ريال سعودي، وهي فرصة استثنائية لاستكشاف الوجهات العالمية بتكلفة ميسورة.

شروط وضوابط العروض:



فترة الحجز:

تبدأ الفرصة للحجز اعتبارًا من 19 فبراير 2024 حتى 22 فبراير 2024.



فترة السفر

يمكن للمسافرين الاستفادة من الخصومات على رحلاتهم في الفترة من 1 مارس 2024 حتى 31 مايو 2024.

تنطوي العروض على بعض الشروط والضوابط، بما في ذلك توفر عدد محدود من المقاعد وتطبيق العروض على فئات الحجز المختارة.



تُعد عروض طيران ناس ليوم التأسيس 1445 فرصة فريدة للمسافرين للاستمتاع بتجربة السفر بأسعار مخفضة. يُفضل على الراغبين في الاستفادة من هذه العروض قراءة الشروط والضوابط بعناية والحجز خلال الفترة المحددة للعروض لضمان التوفر والتوفير الأمثل.