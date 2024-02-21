نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات يوم التأسيس السعودي 1445.. إجازة رسمية وفعاليات وطنية تعكس الوحدة والهوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع معدل البحث في غصون الساعات القليلة من قبل مواطني المملكة العربية السعودية، بفعل الإعلان عن موعد إجازة يوم التأسيس السعودي لعام 1445م، إذ يُعتبر هذا اليوم مناسبة وطنية محترمة يحتفل بها جميع المواطنين.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445

يُعتبر يوم التأسيس السعودي مناسبة عطلة وطنية تحتفل بها الطلاب والموظفون في القطاعين العام والخاص. تم تحديد إجازة يوم التأسيس لعام 1445هـ في 22 فبراير 2024م، ليحظى الموظفون بيوم راحة، وليتاح للطلاب الاحتفال بالمناسبة والاستمتاع بفترة الإجازة في نهاية الفصل الدراسي.

أبرز فعاليات الاحتفال:



تتضمن فعاليات يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية مجموعة من الفعاليات التي تبرز الهوية والوحدة الوطنية، وتشمل:

- تشغيل الأغاني والأناشيد الوطنية.

- الألعاب النارية الساحرة في سماء المملكة.

- رفع العلم الوطني في مختلف المناطق.

- تنظيم أمسيات حاضنة وقرية حاضنة في عدة مدن سعودية.

إجازة الطلاب والموظفين



يحظى الموظفون بيوم إجازة في 22 فبراير، بينما يتاح للطلاب إجازة في 21 فبراير، مع نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2024.