نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة يوم التأسيس السعودي 1445 بالتاريخ الهجري والميلادي في كافة القطاعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الموارد البشرية أن إجازة يوم التأسيس يوم 22 فبراير ستكون إجازة رسمية لكافة القطاعات العام والخاص وغير الربحي، ويبحث الكثير من المواطنين السعوديين، عن تفاصيل يوم التأسيس 2024، ويرغب الكثيرون في المملكة العربية السعودية ‏ في معرفة المتبقي على يوم التأسيس 1445، وقد جاءت الأنباء من قبل الملك سلمان أن موعد التأسيس سيكون يوم 22 فبراير من كل عام كما أن كافة مواطني المملكة العربية السعودية سيقومون بالاحتفال بهذا اليوم.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي موعد إجازة يوم التأسيس 2024، في كافة القطاعات تزامنًا مع انطلاق احتفالات المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس 2024 -1445.



إجازة يوم التأسيس

يذكر أنه بموجب الأمر الملكي الكريم تقرر تحديد يوم 22 فبراير من كل عام ليكون يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس، ويصبح إجازة رسمية.

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

ومرت المملكة بثلاث مراحل تأسيسية عبر التاريخ، حيث تأسست الدولة الأولى قبل أكثر من 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود- رحمه الله- وسطرت سجلًا حافلًا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي عاشها أبناء الجزيرة العربية آنذاك.



أهداف الاحتفال بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية

تقوم الحكومة السعودية والاحتفال بيوم التأسيس لعدة أهداف رئيسية وهي:

الهدف الأول من الاحتفال هو الاعتزاز بدولة السعودية وأصلها وأيضًا الثبات أمام الأعداء.

والهدف الثاني الفخر بالاستقرار والسلام التي وصلت إليه المملكة.

والهدف الثالث إخبار العالم كله بالأحداث التاريخية التي مرت بها المملكة العربية السعودية.

أفكار للاحتفال بيوم التأسيس في السعودية 1445

فيما يلي بعض أفكار للاحتفال بيوم التأسيس 1445:

المشاركة في الفعاليات الرسمية: