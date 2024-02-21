نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تداول السعودية تعلن موقفها من إجازة يوم التأسيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوم التأسيس السعودي هو يوم الـ 23 من سبتمبر من كل عام، ويعرف أيضًا بـ "اليوم الوطني السعودي". يحتفل بهذا اليوم تخليدًا لتأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 على يد الملك عبد العزيز آل سعود، الذي وحّد القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية تحت راية واحدة.

في يوم التأسيس، يقام العديد من الاحتفالات والفعاليات في جميع أنحاء المملكة. يتم تزيين الشوارع والمباني بالأعلام السعودية والشعارات الوطنية. وتقام العروض العسكرية والألعاب النارية، وتُنظم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، وتُقام الأنشطة الرياضية والمسابقات.

يحتفل الناس في هذا اليوم بروح الوحدة الوطنية والفخر بتاريخ المملكة العربية السعودية. كما يعتبر هذا اليوم فرصة للمواطنين للتعبير عن حبهم وولائهم لوطنهم وقيادتهم.

شركة تداول تعلن موعد إجازة يوم التأسيس

أعلنت شركة تداول السعودية أن إجازة يوم التأسيس سوف تكون يوم الخميس 12 شعبان 1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22 فبراير 2024.

استئناف العمل في تداول

وبينت تداول، في بيان لها، أنه سيستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 15 شعبان 1445 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25 فبراير 2024.



أبرز عروض وطقوس يوم التأسيس السعودي 2024

ويعد يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية يشمل عدة تقاليد وطقوس خاصة تعكس الثقافة والتراث السعودي. من بين هذه التقاليد:

1. ارتداء الزي التقليدي: يقوم الناس في يوم التأسيس بارتداء الزي التقليدي السعودي، مثل الثوب الأبيض للرجال (الثوب الثوب السعودي) والعباءة السعودية، والعباءة السوداء للنساء.

2. العروض والاحتفالات العامة: يتم تنظيم العديد من العروض والاحتفالات العامة في المدن والمناطق المختلفة في المملكة. تشمل هذه الاحتفالات العروض الجوية، والعروض الضوئية، والألعاب النارية، والعروض الثقافية والفنية.

3. الزينة والإضاءة: يتم تزيين الشوارع والمباني الحكومية والمعالم الوطنية بالزينة والإضاءة الخاصة بمناسبة يوم التأسيس. يتم استخدام الأعلام السعودية والشعارات الوطنية في الزينة لإظهار الفخر والانتماء الوطني.

4. الفعاليات الثقافية والرياضية: يتم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية في يوم التأسيس. تشمل هذه الفعاليات المسابقات الثقافية، والعروض الفنية والموسيقية، والمباريات الرياضية المختلفة.

5. الزيارات والتجمعات الاجتماعية: يقوم الأفراد بزيارة أقاربهم وأصدقائهم في يوم التأسيس، ويجتمعون لتبادل التهاني والاحتفال معًا. يتم تناول الطعام والحلويات التقليدية مع الضيوف والأقارب وتبادل الهدايا.

هذه بعض الطقوس والتقاليد التي يمكن مشاهدتها في يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية. تختلف هذه العادات والتقاليد من مدينة لأخرى ومن منطقة لأخرى، وقد تظهر بطرق مختلفة في كل منطقة حسب تراثها المحلي.