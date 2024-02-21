انت الأن تتابع خبر فريق عون للإنقاذ: العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيًا (تفاصيل) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم العثور على المواطن المسن “منيع المطيري” الذي تم الإبلاغ عن فقدانه يوم الخميس الماضي، وقد تم العثور عليه مُتوفّى في سيارته عالق في إحدى الحفر بمنطقة قريبة من مركز القرين تبعد عن الطريق الرئيسي بـ 300 متر.

وفاة مفقود القصيم منيع المطيري