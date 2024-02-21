انت الأن تتابع خبر فريق عون للإنقاذ: العثور على مفقود القصيم "منيع المطيري" متوفيًا (تفاصيل) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن فريق عون للإنقاذ في منطقة القصيم العثور على المواطن المسن “منيع المطيري” الذي تم الإبلاغ عن فقدانه يوم الخميس الماضي، وقد تم العثور عليه مُتوفّى في سيارته عالق في إحدى الحفر بمنطقة قريبة من مركز القرين تبعد عن الطريق الرئيسي بـ 300 متر.
وفاة مفقود القصيم منيع المطيري
- حيث نشر موقع “العربية” العثور على جثمان الفقيد “المطيري” الذي كان متغيب منذ يوم الخميس الماضي، وقد تم العثور عليه في سيارته معلق في إحدى الحفر في طريق مطرف بعيد عن الأنظار قريب، ومنذ أن تم الإعلان عن تغيبه وكثفت فرق عون بالبحث عنه في جميع الأماكن بالتعاون مع الجهات الأمنية.
- وقد استخدمت فرق عون سيارات الدفع الرباعي والطائرات وتمشيط جميع الأماكن الأخيرة التي كان متواجد بها المفقود في محافظة الرس ومركز خريمان الشغار وقرية عشيرة.
- مع العلم أن “المطيري” كان يبلغ من العمل 80 عامًا وكان يعاني من العديد من الأمراض مثل الضغط والسكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى أنه كان يعاني من النسيان الشديد.
- ومنذ وقت تغيبه وقد أبلغت أسرته الجهات المختصة وأعلنت أنه كان أخر مرة في مزرعته وخرج منها في تمام الساعة 6:10 مساءً، ثم انتقل إلى مزرعة إحدى جيرانه في الساعة 6: 13 مساءً.
- ورصدت الكاميرات أخر ظهور له على الطريق السريع في سيارته في اتجاه محافظة البدائع، ثم لم يظهر في أي مكان أخر.