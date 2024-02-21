انت الأن تتابع خبر الإسكان السعودية توضح شروط دعم سكني الجديدة 1445 والخطوات المطلوبة للتسجيل في الدعم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شروط دعم سكني الجديدة تعتبر من أهم المعلومات التي يبحث المواطن السعودي من أجل الاستعلام عنها، حيث هناك الكثير من المواطنين التي ترغب في التسجيل في برنامج سكني، حيث يعتبر البرنامج من أهم برامج الدعم والخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية، حيث تعمل الحكومة السعودية بكل جهد من أجل النهوض بمستوى الحياة الاجتماعية والمادية لدي المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تبحث عن مختلف الطرق والأدوات التي تمكن أصحاب الدخل المحدود من زيادة الدخل المادي لديهم، ولذلك فهي تقدم الكثير من برامج الدعم والخدمات ومنها دعم الضمان الاجتماعي والتي تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف والتي يعتبر من أهمها برنامج دعم سكني.

شروط دعم سكني الجديدة

تعتبر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية من أهم المؤسسات التي تقدمها الحكومة السعودية إلى المواطنين من أجل تقديم الخدمات إليهم، حيث تقدم الوزارة الكثير من الخدمات وبرامج الدعم التي يعتبر من أهمها برنامج سكني، حيث يأتي برنامج دعم سكني في مقدمة برامج الدعم والتي تهدف إلى تقديم المساعدة إلى أصحاب الدخل المحدود والضعيف من أجل توفير وحدة سكنية مناسبة لهم، وذلك في حالة عدم تمكن المستفيد من توفير وحدة سكنية مناسبة، كما تتعدد منتجات الدعم التي يقدمها البرنامج إلى المواطنين، كما يقدم البرنامج دعم مالي بصورة شهرية إلى المستفيدين، ولكي يتم الحصول على الدعم هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها، ويمكننا عرض شروط دعم سكني الجديدة كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

كما يجب زيادة عمر المتقدم عن 25 عام.

يشترط عدم إمتلاك وحدة سكنية لدي المتقدم.

كما يجب إثبات عدم قدرة المتقدم على توفير وحدة سكنية.

كما يشترط عدم إمتلاك المتقدم أصول ذات قيمة.

الخطوات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

كما إنه في حالة توافر جميع شروط دعم سكني الجديدة والتي وضحتها وزارة الإسكان السعودية يتمكن المتقدم من التسجيل في برنامج سكني بصورة إلكترونية، ويتم ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة سكني، ثم القيام بتسجيل الدخول كما يجب الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، كما يجب القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة إرفاق جميع المستندات المطلوبة والضغط على خيار تقديم الطلب.

موعد صرف الدعم سكني