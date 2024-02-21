غدًا.. السعودية تحتفل بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2024

أحمد جودة - القاهرة - غداً.. السعودية تحتفل بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2024

تحتفل المملكة العربية السعودية، غدًا، الخميس الموافق 22 فبراير، بذكرى يوم التأسيس، الذي يعود تاريخه إلى منتصف عام 1139 هـ، الموافق لشهر فبراير من عام 1727 م، حيث قام الإمام محمد بن سعود بتأسيسها، وبهذه المناسبة العزيزة يتذكر الشعب السعودي تاريخه العريق وروح التحدي التي رسخها أسلافه.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، أن في هذه المناسبة تتجسد معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي للمملكة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الوقت الحاضر.

ذكرى يوم التأسيس السعودي 2024

وأوضحت الوكالة أن ذكرى يوم التأسيس يعد فرصة سانحة لاسترجاع ذاكرة ثلاثة قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسِّير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية، إذ لم تكن دولة وليدة لحظة عفوية بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين، وتحقيق رغد العيش للمجتمع وسط تحديات كثيرة، لكن عمق التلاحم الوطني وقوته كان سببًا في تعاقب الدولة السعودية منذ عام 1727م حتى الوقت الحاضر، وصد أي عدوان خارجي أو محاولة لخلخلة النسيج الاجتماعي في الدولة السعودية لتستمر نجاحاتها حتى العهد الميمون على الرغم من الظروف العصيبة التي مرت بها في الماضي.

إقامة فعاليات ثقافية وفنية بمناسبة يوم التأسيس السعودي

وأشارت إلى أنه مع هذه المناسبة الوطنية تشهد مدن السعودية إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تحلق في سماء الإبداع والحب والولاء مجسدة عمق هذا التاريخ الكبير الذي خلفه قادة هذه البلاد المباركة في لوحات معبرة عن فصول من الزمن مرت بها هذه البلاد في أوقات الرخاء والشدة، وظلت خلالها راسخة أبيّة محافظة على هويتها العربية الأصيلة مجددة مفهوم الوحدة الوطنية في كل مرحلة من مراحل بناء الدولة السعودية الأولى فالثانية حتى المملكة العربية السعودية ظل خلالها التلاحم عنوانًا بارزًا للعلاقة المجيدة ما بين الشعب والقيادة الرشيدة، وصولًا للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.