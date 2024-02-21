نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقها آلحين..تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا..رابط الحصول عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوم التأسيس السعودي الموافق 22 فبراير له أهمية كبيرة بالنسبة للشعب السعودي، حيث يمثل فرصة للشعب السعودي للتجمع والاحتفال معًا، مما يعزز الروح الوطنية والوحدة الوطنية. يتم تكريم المؤسسين والقادة الذين جمعوا القبائل العربية تحت راية واحدة، وهذا يعزز الانتماء والوفاء للمملكة.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي أهم عروض وزارة التجارة والتخفيضات، وفي هذا اليوم، يتم تسليط الضوء على التراث والثقافة السعودية. تُقام العروض الثقافية والفنية التي تبرز التراث الغني للمملكة، مثل الرقصات التقليدية والموسيقى والمأكولات الشعبية. يعتبر ذلك فرصة للشعب السعودي للتعبير عن فخرهم بتراثهم وللحفاظ على هويتهم الوطنية.

يوم التأسيس يشجع الشعب السعودي على الاعتزاز بتاريخ بلادهم وتحقيقاتها. يتم تسليط الضوء على التطورات والإنجازات التي تحققت في المملكة على مدار العقود الماضية في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية. يعزز هذا الشعور بالفخر والثقة في الوطن وقدرته على التقدم.

يعتبر يوم التأسيس فرصة للشعب السعودي للتواصل والتفاعل مع بعضهم البعض. يحتشد الناس في المناطق العامة والحدائق والمراكز التجارية للاحتفال والترفيه. ويقوم الأفراد بزيارة الأصدقاء والعائلة وتبادل التهاني والتمنيات بمناسبة هذا اليوم الوطني.

باختصار، يوم التأسيس السعودي يمثل استحضارًا لتاريخ المملكة وروح الوحدة والفخر الوطني، ويعزز التواصل الاجتماعي والتعبير عن الهوية السعودية.

عروض وزارة التجارة في يوم التأسيس

أعلنت وزارة التجارة، أممس الثلاثاء، عن إتاحة التقدم للحصول على تراخيص التخفيضات الموسمية ليوم التأسيس للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية اعتبارًا من 8 فبراير 2024، بشكل إلكتروني عبر الرابط التالي “ اضغط هنا “.

وأضافت الوزارة أن فترة تخفيضات يوم التأسيس للمستهلكين تبدأ اعتبارًا من 15 فبراير حتى 29 فبراير 2024.

تخفيضات يوم التأسيس

ويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

نظامية وصحة التخفيضات

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح “الباركود” الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة”.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق السعودية.