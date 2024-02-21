انت الأن تتابع خبر بدء التقديم في برنامج مراكز التميز البحثية والابتكارية| مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في المملكة العربية السعودية عن بدء التقديم على مبادرة مراكز التميز البحثية والابتكارية، ويأتي ذلك ضمن توجهات تعظيم أثر البحوث والعمل على تطوير ودعم الكوادر البشرية وقيادة الابتكار في التوصل إلى الحلول التي يمكن أن تساهم في رفع جودة الحياة للأشخاص أصحاب الإعاقة وأسرهم.

برنامج مراكز التميز البحثية والابتكارية

يأتي هذا البرنامج من مركز الملك سلمان من إيمان صادق منذ تأسيسه قبل 3 عقود بأهمية الدور الذي يقوم به العلم في خدمة المجتمع، وضرورة مواصلة مسيرة الريادة في مواجهة تحديات الإعاقة على الصعيدين المحلي والعالمي، وفي إطار التوجهات نحو تعزيز التعاون مع المراكز والمؤسسات التي لديها بنية بحثية وكفاءات علمية وكوادر بشرية تمتلك القدرة على الإنتاج وإنجاز أبحاث فى المجالات المتعلقة بالإعاقة، ونشرها في مجلات عالمية مرموقة مثل Science وNature.

وطبقًا لرؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بجودة الحياة التي تهتم بتحسين أسلوب حياة الفرد والأسرة من أجل بناء مجتمع يعيش أفراده حياة متوازنة عبر تهيئة البيئة التي تساعد على دعم واستحداث أساليب جديدة تدعم مشاركة الأفراد والمجتمع في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، لذا يعلن المركز عن مبادرة مراكز التميز البحثية والابتكارية.

المجالات العلمية التي يهتم بها المركز

أولًا المجال الصحي، ويضم ما يلي:

الميكانيكا الحيوية

التغذية العلاجية

الهندسة الطبية والحيوية

الرعاية الصحية لأصحاب الإعاقة

الوقاية من الأمراض وتجنب الإصابة

الأبحاث الطبية المتعلقة بالإعاقة

ثانيًا المجال العلمي، وضم مايلي:

علوم الهندسة والبحوث التطبيقية

أبحاث الجينات

الإحصاء وعلوم البيانات

ثالثًا المجال الإنساني، ويضم ما يلي:

التعليم

الأبحاث السلوكية والنفسية والاجتماعية والعصبية

التدريب وتطوير المهارات

مواعيد التقديم في برنامج المراكز