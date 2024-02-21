انت الأن تتابع خبر رسمياً .. اجازة يوم التأسيس 2024 ثلاث أيام مدفوعة الأجر للموظفين بالمملكة وعشر أيام لهذه الفئة لهذا السبب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدء العد التنازلي لقدوم يوم التأسيس السعودي وهو الذكري التاريخية السنوية التي تحتفل بها المملكة السعودية بتاريخ تأسيسها، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح كافة العاملين بالقطاع المدني والعسكري إجازة رسمية تستمر لمدة ثلاث أيام مدفوعة الأجر، كما أعلنت عن منح فئة أخري إجازة رسمية تستمر لمدة عشر أيام وهو ما سنوضحه بالتفصيل من خلال فقرات المقال، فتابعونا للمزيد من التفاصيل.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجازة يوم التأسيس السعودي لتكون كما يلي:

منح الموظفين بالقطاع المدني والعسكري إجازة رسمية مدفوعة الأجر تبدأ بعد دوام الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، وتمتد حتي صباح يوم الأحد الموافق 25 فبراير 2024.

كما تم منح الطلاب والطالبات إجازة تستمر لمدة 10 أيام وذلك لأن إجازة يوم التأسيس وهي الخميس 22 فبراير 2024، يأتي بعدها إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي تستمر حتي صباح يوم الأحد الموافق 3 مارس 2024.

ما هو يوم التأسيس السعودي؟

جاءت أهم المعلومات عن هذا اليوم كما يلي:

في عام 1727 ميلادياً، والموافق هجرياً 1139 تم تأسيس المملكة لأول.

تأسست المملكة على يد الإمام بن سعود رحمه الله.

تحتفل المملكة السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها كل عام بهذه المناسبة بتاريخ 22 فبراير.

أما عن شعار يوم التأسيس فهو يوم بدينا.

مظاهر احتفال المملكة بيوم التأسيس السعودي

تتنوع وتختلف مظاهر الاحتفالات كل عام في المملكة بهذه المناسبة وتكون كما يلي: