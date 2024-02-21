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أحمد جودة - القاهرة - يوم التأسيس يوم بدينا ..تعرف على مراحل تأسيس الدولة السعودية وأجمل عبارات التهنئة بيوم التأسيس

يحتفلُ الشعب السعوديّ في الثاني والعشرين من فبراير من كلّ عام بيوم التأسيس، الذي يُصادفُ ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727م. يُمثّلُ هذا اليوم علامة فارقة في التاريخ السعوديّ، حيثُ يُؤرّخُ لبدء رحلةٍ طويلةٍ من التأسيس والبناء والوحدة.

يوم التأسيس يوم بدينا..تعرف على مراحل تأسيس الدولة السعودية وأجمل عبارات التهنئة بيوم التأسيس

مراحل الدولة السعودية

1. تأسيس الدرعية (8500 هـ / 1446 م):

تُعدّ الدرعية مهد الدولة السعودية، حيثُ أسّسها مانع بن ربيعة المريديّ في القرن التاسع الهجريّ. نشأت الدرعية كقريةٍ صغيرةٍ على ضفاف وادي حنيفة، وسرعان ما توسّعت لتصبح مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا.

2. تأسيس الدولة السعودية الأولى (1139 هـ / 1727 م):

في عام 1727م، اتّحد الإمام محمد بن سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ليُؤسّسا الدولة السعودية الأولى. اتّخذت الدولة من الدرعية عاصمةً لها، وامتدّ نفوذها ليشملُ أجزاءً واسعةً من شبه الجزيرة العربية.

3. تأسيس الدولة السعودية الثانية (1240 هـ / 1824 م):

بعد سقوط الدولة السعودية الأولى عام 1818م، عادت الدولة السعودية للظهور مرة أخرى عام 1824م على يد الإمام تركي بن عبد الله آل سعود. اتّخذت الدولة من الرياض عاصمةً لها، وامتدّ نفوذها ليشملُ نجد والقصيم.

4. توحيد المملكة العربية السعودية (1351 هـ / 1932 م):

في عام 1932م، تمكّن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من توحيد المملكة العربية السعودية تحت رايةٍ واحدة. اتّخذت الدولة من الرياض عاصمةً لها، وامتدّ نفوذها ليشملُ جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية.

يوم التأسيس: رمزٌ للوحدة والاعتزاز

يُمثّلُ يوم التأسيس رمزًا للوحدة والاعتزاز بالجذور التاريخية للمملكة العربية السعودية. يُؤكّدُ هذا اليوم على القيم والمبادئ التي قامت عليها الدولة السعودية، مثلُ الوحدة والاستقرار والأمن. كما يُعبّرُ عن الامتنان والتقدير للجهود التي بذلها الأئمة والملوك في سبيل بناء الدولة السعودية.

تهنئات بمناسبة يوم التأسيس السعودي



بمناسبة يوم التأسيس، نُرسلُ أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعوديّ الكريم.

يوم التأسيس هو يومٌ عظيمٌ يُؤكّدُ على عمق التاريخ السعوديّ وإنجازاته المُشرّفة. هو يومٌ نحتفلُ فيه بوحدة الوطن واستقراره، ونُعبّرُ فيه عن فخرنا واعتزازنا بانتمائنا لهذه الأرض الطيبة.

لقد حظيت المملكة العربية السعودية خلال مسيرتها التاريخية بإنجازاتٍ عظيمةٍ في مختلف المجالات، بفضلِ حكمةِ قيادتها الرشيدة، ووعيِ شعبها، وإخلاصهِ لوطنهِ.

إنّنا نُؤكّدُ في هذا اليوم على التزامنا بالسيرِ على نهجِ القيادةِ الرشيدةِ، وبذلِ قصارى جهدنا لبناءِ مستقبلٍ أكثر ازدهارًا وبناءً لوطننا الغالي.

كلّ عامٍ والوطنُ بخيرٍ وعزٍّ وازدهارٍ.

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