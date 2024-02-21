نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يهنئ المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس ويثمن إنجازاتها التاريخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تحية رسمية، هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية برؤسائها وحكومتها وبرلمانها وشعبها بمناسبة ذكرى يوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام.

وأشاد بالنهضة الحضارية والتنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف الميادين، تعزيزًا لمكانتها العربية والإقليمية والعالمية وفقًا لرؤية 2030، تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد العسومي أن إرساء قواعد الدولة السعودية قبل نحو 300 عام كانت خطوة رئيسية، معبرًا عن فخره بتاريخها العريق وإرثها التاريخي والحضاري، ودور أبنائها في تعزيز مكتسباتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وشدد على أهمية الاحتفاء بيوم التأسيس كمظهر للاعتزاز بالجذور الوطنية العميقة والروابط القوية بين المواطنين والقيادة، مشيدًا بقرار الملك سلمان بن عبد العزيز في 2022 بتخصيص يوم التأسيس للاحتفال، معبرًا عن نمو وازدهار المملكة على مدى القرون الثلاثة الماضية.