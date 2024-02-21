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أحمد جودة - القاهرة - يثير مواطنو المملكة استفسارات حول إجازة البنوك في يوم التأسيس، وفي هذا السياق يتساءلون عما إذا كانت البنوك تعمل خلال هذا اليوم وكم تكون مدة الإجازة إن وجدت. يأتي يوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام، حيث تحتفل المملكة بذكرى تأسيسها.

إجازة البنوك في يوم التأسيس واحتفالات المملكة

يتم تعطيل جميع البنوك في 22 فبراير 2024، بموجب القرار الذي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز في 27 يناير 2022.

تستمر هذه الإجازة ليوم واحد فقط، وتشمل البنوك في قائمة الجهات التي تخضع لهذا القرار إلى جانب الجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية.

شركة التداول في السعودية أعلنت أيضًا أن يوم التأسيس سيكون إجازة، مع استئناف التداول بعد انتهاء الإجازة يوم الأحد.

ويأتي هذا التنظيم وفقًا لقرارات خادم الحرمين، الذي اعتمد 22 فبراير إجازة رسمية لكافة القطاعات احتفالًا بيوم التأسيس، الذي شهد تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد.

تتنوع احتفالات يوم التأسيس في المملكة، حيث يتزين الشوارع بالأعلام الوطنية وتطلق الألعاب النارية، بينما تقام فعاليات ثقافية وترفيهية، بما في ذلك مسرحيات هيئة الترفيه.

يعكس الاحتفال أيضًا في الملابس والأناشيد الوطنية والعروض التجارية، وتستمتع المملكة بيوم مليء بالفرح والاعتزاز بتاريخها وتقاليدها.