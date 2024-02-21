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يوم التأسيس السعودي 1444.. فخر ووحدة تتجسد في احتفالات وتعبيرات وطنية

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أحمد جودة - القاهرة - في 27 يناير 2022، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتخصيص يوم 22 فبراير من كل عام كـ "يوم التأسيس"، للاحتفال بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية.

 إجازة يوم التأسيس:

- تم تحويل يوم 22 فبراير إلى إجازة رسمية.
- اليوم يتزامن مع تاريخ 30 جمادى الأولى من عام 1139هـ.

 

تأثيرات الإجازة:

- يشهد اليوم احتفالات وفعاليات مختلفة في جميع أنحاء المملكة.
- تعزيز الفخر بتاريخ الدولة السعودية وتعزيز الروح الوطنية.

كلام عن يوم التأسيس السعودي 1444:

- يعتبر يوم التأسيس السعودي يومًا من أيام المجد والعزم.
- الإمام محمد بن سعود شهد إنجازات كبيرة خلال فترة حكمه.
- الذكرى تشهد احتفالات وتعبيرًا عن الانتماء والفخر.

عبارات ورسائل يوم التأسيس السعودي 1444:

- كل عام والشعب السعودي بألف خير.
- أتمنى النجاح للشعب السعودي العظيم.
- تهاني ومباركات لأبناء المملكة بمناسبة هذه الذكرى العظيمة.
- كل عام والأمن والأمان يعمان المملكة الحبيبة.
- يوم التأسيس هو يوم نحتفل به بالفخر والاعتزاز بتاريخنا الوطني.
- حفظ الله المملكة من كل سوء وأبارك في قيادتها وشعبها.
- تمنيات بمزيد من الأمان والاستقرار للمملكة العربية السعودية.

- كل عام والشعب السعودي ومملكته بخير وازدهار.
- الاحتفال بيوم التأسيس يجسد الوحدة والترابط الوطني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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