نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس في عطلة يوم التأسيس السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوم التأسيس السعودي الموافق 22 فبراير، تشهد حالة الطقس في المملكة العربية السعودية حالمن خلال توقعات المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية لحالة طقس اليوم، فقد تم التصريح بأن الطقس بشكل عام مستقر على معظم مناطق المملكة.

حالة الطقس في السعودية يوم التأسيس

صرح المركز الوطني للأرصاد من خلال تقريره بأنه يتوقع وجود ضباب في خلال الليل وساعات الصباح الباكر كذلك على بعض أجزاء من مرتفعات مناطق مثل جازان، الباحة وعسير، بالإضافة إلى بعض أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية السعودية كذلك توقعات الطقس في السعودية غدًا الخميس 22 فبراير 2024:

بشكل عام درجات الحرارة:

الحد الأقصى: تتراوح بين 25 و32 درجة مئوية في معظم أنحاء المملكة.

الحد الأدنى: تتراوح بين 10 و18 درجة مئوية.

الحالة الجوية:

مشمسة جزئيًا إلى غائمة جزئيًا في معظم أنحاء المملكة.

فرصة ضئيلة لسقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق الشرقية.

رياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 إلى 20 كيلومترًا في الساعة.

في بعض المدن الرئيسية:

الرياض:

الحد الأقصى: 25 درجة مئوية.

الحد الأدنى: 13 درجة مئوية.

الحالة الجوية: مشمسة جزئيًا.

الرياح: جنوبية شرقية بسرعة 16 كيلومترًا في الساعة.

جدة:

الحد الأقصى: 29 درجة مئوية.

الحد الأدنى: 18 درجة مئوية.

الحالة الجوية: غائمة جزئيًا.

الرياح: شمالية غربية بسرعة 15 كيلومترًا في الساعة.

الدمام:

الحد الأقصى: 27 درجة مئوية.

الحد الأدنى: 16 درجة مئوية.

الحالة الجوية: مشمسة جزئيًا.

الرياح: جنوبية شرقية بسرعة 12 كيلومترًا في الساعة.



توقع خبراء الطقس والأرصاد، استقرار الأجواء بشكل عام على عموم أجزاء العاصمة الرياض، مع توقعات بارتفاع تدريجي وملموس على درجات الحرارة.



استقرار الأجواء

ومن المتوقع أن تتأثر العاصمة الرياض، يوم الجمعة، بهبوب رياح جنوبية إلى جنوبية غربية أكثر دفئًا، تعمل على رفع درجات الحرارة لمستويات تصل إلى 30 درجة مئوية نهارًا، بحيث تسود أجواء دافئة تميل للحرارة.

كذلك يتوقع الخبراء يوم السبت أن تخف حدة الرياح وتنخفض درجات الحرارة قليلًا لتصبح ما بين 27 – 28 درجة مئوية، وسط توقعات بانخفاضها بشكل إضافي لتصبح حول أواسط العشرينيات مئوية مطلع الأسبوع القادم.



توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية، الحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.